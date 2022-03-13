Отправлено: - 16:28

Skeptic:

Вот Россия и наказывает кровавый нацистский режим на Украине, зачищая её землю от этой бандеровской нечисти.

[Исправлено: Mr_negotive, 13.03.2022 - 16:32]

Цитата:Это так лишь по версии самой России. Хотя уже у неё столько различных версий, что там можно и запутаться, чем же в действительности там она занимается, вследствие каких конкретно причин и вообще зачем туда вошла.Обратите внимание, в последних требованиях России к Украине нет никакой денацификации. Всем дано очевидно, что Украина как государство не нацистское. Хотя там есть радикалы, такие же, как и в Санкт-Петербурге скинхеды. Но из-за скинхедов никто Россию не называет нацистским государством на международном уровне.А по существу один раз только отвечу на такой довод, что Россия якобы проводит операцию по установлению и поддержанию мира в Украине. Если что-то угрожало бы миру и безопасности в Украине, то решением Совета Безопасности ООН должны были быть введены туда международные коллективные миротворческие силы ООН (голубые каски). И именно они должны были бы в таком случае установить и поддерживать мир и безопасность в стране.За восемь лет войны на Донбассе 11 раз в Совет Безопасности ООН разные страны вносили проект резолюций о введении в Украину и Донбасс голубых касок. Россия ветировала и не давала восстановиться там миру при поддержки международных миротворческих сил ООН, в составе которых могли принять участие и миротворческие силы России. Как известно, этого не произошло. Значит, России мир на Донбассе не нужен был - вывод по факту (фактический бесспорный вывод, так как Россия отвергла международно принятые механизмы решения таких конфликтов). По данной причине все жертвы Донбасса исключительно на её совести, так как именно она создала и финансировала эти сепаратистские ЛДНР, граждане России там всем рулят.Поэтому действия России сейчас, как минимум, это обыкновенное самоуправством, если представить невообразимое и допустить, что в Украине нацисты и "бендеровцы". К слову ни одна националистическая партия в Украине не представлена в Верховной Раде, а Президент у нацистов вообще еврей...