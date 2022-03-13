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≡ Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43761
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 09:58
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Российская Федерация ввела временный запрет на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового. Редакция Tengrinews.kz решила узнать, насколько могут повлиять санкции на рынок Казахстана.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 14:38
#15
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Давайте, уподобляйтесь украинцам! У них же ведь во всех их бедах виноваты "кляти москали"! Свеклу сахарную не сажаете - виноваты москали! Всего четыре сахарных завода на весь Казахстан - виноваты москали!В Казахстан казахстанцы ввозят российское зерно - виноваты москали! В Казахстане не хватает мяса(!) - виноваты москали!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 13.03.2022 - 15:27]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 14:40
#16
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Цитата:
viktorian85:
Какие сепаратисты?

Там тело отвергло "моск".Тело - сепаратист.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16196
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 14:43
#17
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Цитата:
Mr_negotive:
К уровню и качеству жизни относят в первую очередь материальные блага.


для вас только это?
а про духовные и социальные потребности слышали?
хотя в принципе в нике все отражено.

[Исправлено: alex_60, 13.03.2022 - 14:44]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
342
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 15:53
#18
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Цитата:
Mr_negotive:
И поэтому благодаря всем этим освободителям и нуждающимся в освобождении, страны ЕАЭС будут скатываться по уровню и качеству жизни где-то в конец 80-ых или в лучшем случае 90-ых. К уровню и качеству жизни относят в первую очередь материальные блага. Новости о ценах на мясо, сахар, пшеницу и так далее будут обыденными, скучными. Так как доллар улетит в космос. Это цена. Всё имеет свою цену, и кампании по освобождению освободителями освобождаемых.

Скажи спасибо америкосам и Евросоюзу. Ввели санкции против РФ и теперь во всем мире кризис набирает обороты.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
311
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 15:56
#19
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Цитата:
alex_60:
уровень аргументов

А какие могут быть тут аргументы? Аргументы чего или против чего? Что война и экономические последствия, а в данном случае, наступающий экономический крах и полномасштабный коллапс - это взаимосвязанные между собой события? Или что война - это плохо, недопустимо и неприемлемо? Причём плохо, недопустимо и неприемлемо в любом случае, совершенно неважно по каким причинам и в каких целях её развязали и начали.

Если Вы этого не понимаете, если Вы чётко и ясно не говорите, кто агрессор и что развязывание войны - это преступление, и не называете преступника, боюсь, никакие аргументы не помогут и они являются просто излишними.

Вы морально в таком случае будете искать оправдание таким действиям и событиям, исходя из Ваших предустановок, иначе придётся столкнуться с реальностью, что Вы свои суждения и выводы формировали на основании лжи и обмана, искусных инсценировок и манипуляций, что вас нагло и беспощадно обманули.

Я бы готов был Вам изложить именно свои аргументы, если бы Вы были непосредственно на передовой российско-украинского фронта, только в этом случае это имело бы смысл. Так как в любом другом случае - это у вас будет не фронт, а некая "операция", которой вы найдете с десяток причин и оправданий (НАТО, восстановление СССР, декоммунизация, нацисты, неонацисты, ядерное оружие и биологическое оружие и всё в этом роде, на что фантазии хватит).

А так, с диванными путинскими дивизиями я не воюю.

Мне очевидно одно, что Казахстан как член ЕАЭС будет платить за это решение Кремля о начале войны против Украины, что недопустимо. Так как это решение только Кремля и его властелина. Нас не спрашивали, поэтому это не союзник - союзники так себя не ведут, и другого союзника не подставляют. А если это произошло, то Казахстану не мешало бы подумать о прекращении таких союзов, которые столь дорого обходятся именно для нас и нашего населения.

[Исправлено: Mr_negotive, 13.03.2022 - 16:14]
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
311
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 16:01
#20
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Цитата:
alex_60:
для вас только это? а про духовные и социальные потребности слышали?

Я же написал, что "к уровню и качеству жизни относят в первую очередь материальные блага". Само по себе вот это "в первую очередь" предполагает наличие и других очередей, как минимум, второй. И вообще, качество - это материалистический показатель.

Ну и в принципе, конечно, я не представляю, как с людьми, в сознании которых существует такая картина мира, в которой при каких-либо условиях война имеет место быть и может быть приемлемой или оправданной, можно говорить о духовном. Ещё скрепы предложите обсудить... Не смешите меня ;-)
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
311
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 16:08
#21
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Цитата:
viktorian85:
Скажи спасибо америкосам и Евросоюзу. Ввели санкции против РФ и теперь во всем мире кризис набирает обороты.


Конечно, искреннее им спасибо!

Любое кровавое преступление должно быть наказано. В данном случае должна быть наказана Россия за начало агрессивной войны против другой страны. Это вопрос ответственности. Натворили - получили. Вопроса нет - кто начал войну, его в мире не существует, он не стоит в принципе и никем не рассматривается. И агрессор наказан лишь по самому этому факту, чего всему цивилизованному миру достаточно.

Теперь ещё нужно будет им лет тридцать вставать с колен, а то вставали-вставали, и вот тебе раз, снова неприятность... Как так? А всё просто, итог империализма и реваншизма один. И Россия будет получать до тех пор, пока до неё не дойдёт, что нужно жить мирно и развиваться, а не развязывать войны и не вооружаться до зубов. Как будто бы кто-то додумался напасть на ядерную сверхдержаву, как будто бы есть самоубийцы это сделать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
198
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 16:10
#22
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Даже читать "мнение" этих "специалистов" не интересно.
Если бы они действительно были специалистами, перед Казахстаном такой вопрос в принципе не мог бы стоять. У страны есть такие возможности, что мы не только сами себя можем обеспечить всеми продуктами, но и других накормить. Нормального, хозяйственного руководства в стране нет, в этом вся проблема.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
198
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 16:12
#23
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Цитата:
Mr_negotive:
Любое кровавое преступление должно быть наказано

Совершенно верно!
Вот Россия и наказывает кровавый нацистский режим на Украине, зачищая её землю от этой бандеровской нечисти.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
311
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 16:28
#24
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Цитата:
Skeptic:
Вот Россия и наказывает кровавый нацистский режим на Украине, зачищая её землю от этой бандеровской нечисти.

Это так лишь по версии самой России. Хотя уже у неё столько различных версий, что там можно и запутаться, чем же в действительности там она занимается, вследствие каких конкретно причин и вообще зачем туда вошла.

Обратите внимание, в последних требованиях России к Украине нет никакой денацификации. Всем дано очевидно, что Украина как государство не нацистское. Хотя там есть радикалы, такие же, как и в Санкт-Петербурге скинхеды. Но из-за скинхедов никто Россию не называет нацистским государством на международном уровне.

А по существу один раз только отвечу на такой довод, что Россия якобы проводит операцию по установлению и поддержанию мира в Украине. Если что-то угрожало бы миру и безопасности в Украине, то решением Совета Безопасности ООН должны были быть введены туда международные коллективные миротворческие силы ООН (голубые каски). И именно они должны были бы в таком случае установить и поддерживать мир и безопасность в стране.

За восемь лет войны на Донбассе 11 раз в Совет Безопасности ООН разные страны вносили проект резолюций о введении в Украину и Донбасс голубых касок. Россия ветировала и не давала восстановиться там миру при поддержки международных миротворческих сил ООН, в составе которых могли принять участие и миротворческие силы России. Как известно, этого не произошло. Значит, России мир на Донбассе не нужен был - вывод по факту (фактический бесспорный вывод, так как Россия отвергла международно принятые механизмы решения таких конфликтов). По данной причине все жертвы Донбасса исключительно на её совести, так как именно она создала и финансировала эти сепаратистские ЛДНР, граждане России там всем рулят.

Поэтому действия России сейчас, как минимум, это обыкновенное самоуправством, если представить невообразимое и допустить, что в Украине нацисты и "бендеровцы". К слову ни одна националистическая партия в Украине не представлена в Верховной Раде, а Президент у нацистов вообще еврей...

[Исправлено: Mr_negotive, 13.03.2022 - 16:32]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1046
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 16:29
#25
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Не все понимают, что мировой экономический кризис ликвидности случился бы рано или поздно.
Потому что денег в мире напечатано столько, что никаких ресурсов не хватит, чтобы связать эту денежную массу.
И чем дальше, тем больше в мире лишних денег.
Война это повод объявить Россию в кризисе. Но ведь не Россия вбрасывает в оборот триллионы долларов и евро.
Сейчас нужно держаться с теми, кто себя прокормит. И у кого есть энергия. И кто способен себя защитить. Такой союзник не посмотрит на нас, как на еду.
ЕС прокормит себя? А защитит?
А Китай?
Кто-то считает, что в России будет голод? Лично я сомневаюсь.

[Исправлено: serg kost, 13.03.2022 - 16:30]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 16:32
#26
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 16:34
#27
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Цитата:
Mr_negotive:
Я бы готов был Вам изложить именно свои аргументы, если бы Вы были непосредственно на передовой российско-украинского фронта, только в этом случае это имело бы смысл

А вот это вот всё ты, конечно же, пишешь в окопе украинском, под свист путинских пуль и под вой путинских снарядов!
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
311
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 16:35
#28
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Цитата:
serg kost:
мировой экономический кризис ликвидности случился бы рано или поздно

То есть у нас кризис из-за того, что штаты баксов много напечатали? :lol:

Опять они виноваты? Кризис начинается не из-за того, что Россия ввела войска в Украину и устроила там кровавую баню?
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