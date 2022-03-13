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Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
N
Я робот(Пользователи)
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- 43760
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 09:58
Российская Федерация ввела временный запрет на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового. Редакция Tengrinews.kz решила узнать, насколько могут повлиять санкции на рынок Казахстана.
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Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 09:58
Цитата:
Так в самой раше ожидается большой дефицит сахара.На нас не действуют санкции можно ввозить были бы деньги! Если есть спрос будут и предложения
Цитата:
Слава богу не будут ввозить в Казахстан кенгурятину из раши где без поставок сырья из Аргентины и Бразилии останавливаются мясоперерабатывающие комбинаты.Похоже скоро холодильник победит телевизор.
Будем производить сами из сырца", - говорит Наурзгалиева.
Однако, по ее словам, антироссийские санкции повлияли на транспортировку из Латинской Америки сырца (сахарного тростника) в Казахстан.
"Из-за того, что сахар, как правило, приходил в Новороссийск, там его разгружали и дальше он шел по железной дороге в Казахстан, то в силу того, что Новороссийск - это российский порт, который также попал под санкции, ни один судовладелец не хочет заходить в этот порт.
Источник:
Однако, по ее словам, антироссийские санкции повлияли на транспортировку из Латинской Америки сырца (сахарного тростника) в Казахстан.
"Из-за того, что сахар, как правило, приходил в Новороссийск, там его разгружали и дальше он шел по железной дороге в Казахстан, то в силу того, что Новороссийск - это российский порт, который также попал под санкции, ни один судовладелец не хочет заходить в этот порт.
Источник:
Так в самой раше ожидается большой дефицит сахара.На нас не действуют санкции можно ввозить были бы деньги! Если есть спрос будут и предложения
Цитата:
По словам исполнительного директора Мясного союза Казахстана Аскара Жубатырова, временный запрет, введенный в России, также может отразиться и на мясном рынке Казахстана.
Источник:
Источник:
Слава богу не будут ввозить в Казахстан кенгурятину из раши где без поставок сырья из Аргентины и Бразилии останавливаются мясоперерабатывающие комбинаты.Похоже скоро холодильник победит телевизор.
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 10:01
Цитата:
Контрабанду КОНФИСКОВАТЬ в собственность государства принудительно и безвозмездно!
По словам председателя Союза полеводов Казахстана Виктора Асланова, временный запрет на вывоз зерновых культур в России на агробизнес Казахстана повлияет положительно. Поскольку, благодаря этому, как подчеркивает спикер, удастся стабилизировать цену на внутреннем рынке страны.
"Для отечественного бизнеса это, безусловно, хорошая новость. Потому что свободная торговля - это одно, но у нас еще есть очень свободная торговля. Я имею в виду контрабанду по ввозу пшеницы из Российской Федерации в Казахстан. Поскольку четвертый год завезенная таким путем пшеница удешевляет наше зерно.
Источник:
"Для отечественного бизнеса это, безусловно, хорошая новость. Потому что свободная торговля - это одно, но у нас еще есть очень свободная торговля. Я имею в виду контрабанду по ввозу пшеницы из Российской Федерации в Казахстан. Поскольку четвертый год завезенная таким путем пшеница удешевляет наше зерно.
Источник:
Контрабанду КОНФИСКОВАТЬ в собственность государства принудительно и безвозмездно!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 304
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 10:02
в прошлом году порядка 300 тонн было ввезено белого сахара//
Может быть "порядка 300 тысяч тонн"?
Может быть "порядка 300 тысяч тонн"?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 980
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 10:43
Цитата:
Вы правы. Исправил. Спасибо
Mr_negotive:
Может быть "порядка 300 тысяч тонн"
Может быть "порядка 300 тысяч тонн"
Вы правы. Исправил. Спасибо
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8544
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 10:49
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Оптимистичный прогноз конечно,больше половины социально значимого продукта мы импортируем,в итоге ажиотаж на рынке и уже ценник 600тнгкг.
[Исправлено: Добринцофф, 13.03.2022 - 10:51]
По словам спикера, ежегодно Казахстану приходится импортировать порядка 58 процентов сахара.
Цитата:
Однако, по ее словам, антироссийские санкции повлияли на транспортировку из Латинской Америки сырца (сахарного тростника) в КазахстанЦитата:
"В прошлом году поднимали вопрос, чтобы построить завод в Павлодарской области и там сеять свеклу. Но потом благополучно тему закрыли,
Цитата:
Поэтому если у нас не увеличат посевные площади, если не будут помогать фермерам, то даже боюсь себе представить, что будет",
Оптимистичный прогноз конечно,больше половины социально значимого продукта мы импортируем,в итоге ажиотаж на рынке и уже ценник 600тнгкг.
[Исправлено: Добринцофф, 13.03.2022 - 10:51]
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 11:58
Цитата:
Так этот ажиотаж специально создают сепаратисты!
Добринцофф:
Оптимистичный прогноз конечно,больше половины социально значимого продукта мы импортируем,в итоге ажиотаж на рынке и уже ценник 600тнгкг.
Оптимистичный прогноз конечно,больше половины социально значимого продукта мы импортируем,в итоге ажиотаж на рынке и уже ценник 600тнгкг.
Так этот ажиотаж специально создают сепаратисты!
(Полноправные пользователи)
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- 27.09.10
- Сообщений:
- 341
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 13:22
Цитата:
Какие сепаратисты?
ПолиграфЪ Боярышников:
Так этот ажиотаж специально создают сепаратисты!
Так этот ажиотаж специально создают сепаратисты!
Какие сепаратисты?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4766
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 13:30
Цитата:
у всех свои сепаратисты
viktorian85:
Какие сепаратисты?
Какие сепаратисты?
у всех свои сепаратисты
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16191
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 13:37
Цитата:
Цитата:
Цитата:
уровень злобы. .
злаутост рыдает.
ПолиграфЪ Боярышников:
в самой раше
в самой раше
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
у из раши
у из раши
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
т сепаратисты!
т сепаратисты!
уровень злобы. .
злаутост рыдает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15772
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 14:03
Цитата:
А можно подробнее: кто такие, где живут?)
ПолиграфЪ Боярышников:
Так этот ажиотаж специально создают сепаратисты!
Так этот ажиотаж специально создают сепаратисты!
А можно подробнее: кто такие, где живут?)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8318
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 14:16
Цитата:
ну а ты горемычная что переживаешь то за РОССИЮ?...гляди чтоб сама с голоду не пухла... от кенгурятины)
Ты, скажи, рассаду то посеяла? или опять врать будешь, что сама вырастила?
ПолиграфЪ Боярышников:
Так в самой раше ожидается большой дефицит сахара.На нас не действуют санкции можно ввозить были бы деньги!
Так в самой раше ожидается большой дефицит сахара.На нас не действуют санкции можно ввозить были бы деньги!
ну а ты горемычная что переживаешь то за РОССИЮ?...гляди чтоб сама с голоду не пухла... от кенгурятины)
Ты, скажи, рассаду то посеяла? или опять врать будешь, что сама вырастила?
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