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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43760
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 12:01
Цитата:
народ России выбрал Президента.
он отвечает за все все в стране в том числе и за ее будущее.
так что иди лесом. со своими иллюзиями.
Mr_negotive:
Ну уж извините, а как к ним относиться - они выбрали и поддерживают
Ну уж извините, а как к ним относиться - они выбрали и поддерживают
народ России выбрал Президента.
он отвечает за все все в стране в том числе и за ее будущее.
так что иди лесом. со своими иллюзиями.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 12:03
Цитата:
поделитесь опытом, за что пострадали?
обращались ли в полицию?
ПолиграфЪ Боярышников:
не только пинают но и в морду дают...даже обидно как то.
не только пинают но и в морду дают...даже обидно как то.
поделитесь опытом, за что пострадали?
обращались ли в полицию?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 750
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 12:04
Цитата:
С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых. Источник: Радыё Свабода со ссылкой на источники Детали: По сообщению издания, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении этой информации. Некоторым врачам угрожали увольнение. Источники подтверждают, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда "Российских железных дорог". "Трупов было нереально много! Люди на станции Мозырь были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догоняли и приказывали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян. Особенно учитывая, что возле Каменки есть аэродром и большой лагерь россиян", – рассказывает житель Мозыря. Другой источник рассказал, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными россиянами.
В то же время, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу. Жители Гомеля рассказали, что раненых россиян возят автобусами и ПАЗами, убитых – грузовиками. "На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – сказал житель Гомеля. Издание сообщает также, что в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны принимали раненых россиян. Кроме того, раненых доставляют и в госпиталь в Костюковке, в больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.
serg kost:
Скоро ютуб победит российскую армию!
Скоро ютуб победит российскую армию!
С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых. Источник: Радыё Свабода со ссылкой на источники Детали: По сообщению издания, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении этой информации. Некоторым врачам угрожали увольнение. Источники подтверждают, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда "Российских железных дорог". "Трупов было нереально много! Люди на станции Мозырь были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догоняли и приказывали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян. Особенно учитывая, что возле Каменки есть аэродром и большой лагерь россиян", – рассказывает житель Мозыря. Другой источник рассказал, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными россиянами.
В то же время, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу. Жители Гомеля рассказали, что раненых россиян возят автобусами и ПАЗами, убитых – грузовиками. "На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – сказал житель Гомеля. Издание сообщает также, что в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны принимали раненых россиян. Кроме того, раненых доставляют и в госпиталь в Костюковке, в больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 12:13
кстати который над европой полетал и упал на Загреб,потому что топливо кончилось.
а вот который в Крыму, его сбило ПВО.
///ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. //
а вот который в Крыму, его сбило ПВО.
///ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. //
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2855
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 13:10
Цитата:
Тоже думаю, что НЕРЕАЛЬНО!
Можно ненавидеть Россию, но не до такого же маразма!
ПолиграфЪ Боярышников:
"Трупов было нереально много!
"Трупов было нереально много!
Тоже думаю, что НЕРЕАЛЬНО!
Можно ненавидеть Россию, но не до такого же маразма!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 341
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 13:20
Цитата:
И как всегда у местных жителей сели батарейки в телефонах чтобы заснять эти колонны погибших и раненных
ПолиграфЪ Боярышников:
С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.
С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.
И как всегда у местных жителей сели батарейки в телефонах чтобы заснять эти колонны погибших и раненных
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 13:28
Цитата:
русофобская помойка со ссылкой на укрпомоечные сайты.
дальше фейковая информация.
трансляция нацистов,которые будут уничтожены.
ПолиграфЪ Боярышников:
Радыё Свабода со ссылкой на источники
Радыё Свабода со ссылкой на источники
русофобская помойка со ссылкой на укрпомоечные сайты.
дальше фейковая информация.
трансляция нацистов,которые будут уничтожены.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8318
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 13:59
Цитата:
трупы...трупы...трупы...
У вчкушки, по ходу, уже белая горячка!
ПолиграфЪ Боярышников:
трупы...трупы...трупы...
У вчкушки, по ходу, уже белая горячка!
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