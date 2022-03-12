Отправлено: - 12:04

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Скоро ютуб победит российскую армию!

Цитата:С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых. Источник: Радыё Свабода со ссылкой на источники Детали: По сообщению издания, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении этой информации. Некоторым врачам угрожали увольнение. Источники подтверждают, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда "Российских железных дорог". "Трупов было нереально много! Люди на станции Мозырь были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догоняли и приказывали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян. Особенно учитывая, что возле Каменки есть аэродром и большой лагерь россиян", – рассказывает житель Мозыря. Другой источник рассказал, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными россиянами.В то же время, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу. Жители Гомеля рассказали, что раненых россиян возят автобусами и ПАЗами, убитых – грузовиками. "На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – сказал житель Гомеля. Издание сообщает также, что в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны принимали раненых россиян. Кроме того, раненых доставляют и в госпиталь в Костюковке, в больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.