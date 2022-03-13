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≡ Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43759
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 09:58
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Российская Федерация ввела временный запрет на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового. Редакция Tengrinews.kz решила узнать, насколько могут повлиять санкции на рынок Казахстана.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
748
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 09:58
#1
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Цитата:
Будем производить сами из сырца", - говорит Наурзгалиева.
Однако, по ее словам, антироссийские санкции повлияли на транспортировку из Латинской Америки сырца (сахарного тростника) в Казахстан.
"Из-за того, что сахар, как правило, приходил в Новороссийск, там его разгружали и дальше он шел по железной дороге в Казахстан, то в силу того, что Новороссийск - это российский порт, который также попал под санкции, ни один судовладелец не хочет заходить в этот порт.

Источник:


Так в самой раше ожидается большой дефицит сахара.На нас не действуют санкции можно ввозить были бы деньги! Если есть спрос будут и предложения



Цитата:
По словам исполнительного директора Мясного союза Казахстана Аскара Жубатырова, временный запрет, введенный в России, также может отразиться и на мясном рынке Казахстана.

Источник:


Слава богу не будут ввозить в Казахстан кенгурятину из раши где без поставок сырья из Аргентины и Бразилии останавливаются мясоперерабатывающие комбинаты.Похоже скоро холодильник победит телевизор.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
748
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 10:01
#2
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Цитата:
По словам председателя Союза полеводов Казахстана Виктора Асланова, временный запрет на вывоз зерновых культур в России на агробизнес Казахстана повлияет положительно. Поскольку, благодаря этому, как подчеркивает спикер, удастся стабилизировать цену на внутреннем рынке страны.

"Для отечественного бизнеса это, безусловно, хорошая новость. Потому что свободная торговля - это одно, но у нас еще есть очень свободная торговля. Я имею в виду контрабанду по ввозу пшеницы из Российской Федерации в Казахстан. Поскольку четвертый год завезенная таким путем пшеница удешевляет наше зерно.

Источник:


Контрабанду КОНФИСКОВАТЬ в собственность государства принудительно и безвозмездно!
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
304
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 10:02
#3
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в прошлом году порядка 300 тонн было ввезено белого сахара//
Может быть "порядка 300 тысяч тонн"?
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
980
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 10:43
#4
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Цитата:
Mr_negotive:
Может быть "порядка 300 тысяч тонн"

Вы правы. Исправил. Спасибо
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8540
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 10:49
#5
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Цитата:
По словам спикера, ежегодно Казахстану приходится импортировать порядка 58 процентов сахара.

Цитата:
Однако, по ее словам, антироссийские санкции повлияли на транспортировку из Латинской Америки сырца (сахарного тростника) в Казахстан
Цитата:
"В прошлом году поднимали вопрос, чтобы построить завод в Павлодарской области и там сеять свеклу. Но потом благополучно тему закрыли,

Цитата:
Поэтому если у нас не увеличат посевные площади, если не будут помогать фермерам, то даже боюсь себе представить, что будет",

Оптимистичный прогноз конечно,больше половины социально значимого продукта мы импортируем,в итоге ажиотаж на рынке и уже ценник 600тнгкг.

[Исправлено: Добринцофф, 13.03.2022 - 10:51]
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