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≡ Тенденция оптимистичная - инфекционный стационар в Тобыле скоро закроют
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43759
Тенденция оптимистичная - инфекционный стационар в Тобыле скоро закроют
Отправлено: 13.03.22 - 08:41
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Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане стало причиной ослабления карантинных мер - решение об этом 11 марта приняли на заседании МВК. По этой же причине будет закрыт инфекционный стационар в Тобыле.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
244
Re: Тенденция оптимистичная - инфекционный стационар в Тобыле...
Отправлено: 13.03.22 - 08:41
#1
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пора бы и сухопутные границы вернуть в прежний режим работы
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
748
Re: Тенденция оптимистичная - инфекционный стационар в Тобыле...
Отправлено: 13.03.22 - 10:32
#2
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Цитата:
Тенденция оптимистичная - инфекционный стационар в Тобыле скоро закроют

Источник:


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Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
748
Re: Тенденция оптимистичная - инфекционный стационар в Тобыле...
Отправлено: 13.03.22 - 10:33
#3
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Цитата:
рихард:
пора бы и сухопутные границы вернуть в прежний режим работы


Зачем и для чего?
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