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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43759
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4764
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
#1
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Цитата:
"Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь.
Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии.
Источник:


прям отлично! они, видимо, на нашем форуме посидели-почитали и решили 8-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5135
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 12.03.22 - 19:10
#2
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Ну я впрямь согласен с россиянами, однако когда на Украине установилась вроде нормальная жизнь, вламывается русский медведь и крушит и ломает и обиды всякие там высказывает. Ну ребята, я даже и не знаю как быть. Тут у нас своя бодяга. Назарбаев с которым и не мыслили как жить нет его, что будет дальше и не знаю....
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8315
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 19:45
#3
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Отключение Instagram в России. Роскомнадзор сообщает.
Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России.
Призывы к насилию в отношении людей, объединённых по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид», что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него», разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала.
Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети.
Для информирования ваших друзей и подписчиков, переноса фото- и видеоматериалов с вашего аккаунта на другие ресурсы, в том числе в российские социальные сети, Роскомнадзор предусмотрел время на переходный период.

Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта.

Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4537
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 19:46
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Назарбаев с которым и не мыслили как жить нет его,

____Помер что-ли ? :-( :-x
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
781
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 20:04
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
когда на Украине установилась вроде нормальная жизнь, вламывается русский медведь и крушит и ломает и обиды всякие там высказывает. Ну ребята, я даже и не знаю как быть. Тут у нас своя бодяга.

Ну да!
Когда в январе крушили, ломали, обиды всякие высказывали, так тож-свои, родные!
Их надобно понять и простить.
Им можно, не то что другим!
Хотя к теме обсуждения, это как относится?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
781
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 12.03.22 - 20:23
#6
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Россию счас только ленивый не пинает. Или ещё те у кого санитары интернет отобрали.
И если народных (фейспалм) новостях даже народные, прости господи, активисты, выражовывают свою фе-позицию по етому вопросу, то уш журнашлистам, сам бох велел отождествить себя в новых реалиях, согласно Рухнамы и велениям совести своей.
Она ж у них таки думаю есть!?
Или где?
:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16180
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 20:33
#7
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quote]yudjin: Отключение Instagram в России. Роскомнадзор сообщает.

не, я как путевый, конечно имею акквунт в инстаграмме. но не пользуюсь им совсем от слова совсем. подписан только на детей и внуков. хотя кз это и не касается. кз вообще в странной ситуации со всем этим. как бы и не касается, а на самом то деле и касается. с тем и живем.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1753
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 12.03.22 - 21:37
#8
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Цитата:
Don Julio:
Хотя к теме обсуждения, это как относится?

Человек высказал мнение.Его можно не только на страницах НГ высказывать, а, оказывается, теперь и по всему Казахстану. И, что самое главное - тебе за это ничего не будет!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1753
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 12.03.22 - 21:38
#9
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Вот только язык ненависти, почему-то звучит только в адрес России.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
304
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 10:16
#10
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Исходя из написанного здесь, в первую очередь, лет как восемь у нас должны были быть запрещены все российские телеканалы и иные источники информации, которые только и занимались пропагандой этой самой ненависти, разжигали вражду и ненависть. Этого не произошло тогда и не произошло до сих пор. О чём господа журналисты пытаются тут сказать? Что нельзя к россиянам относиться плохо по признаку их гражданства? Ну уж извините, а как к ним относиться - они выбрали и поддерживают своего мерзавца, только и занятого развязыванием войн?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
748
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 10:17
#11
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Цитата:
Don Julio:
Россию счас только ленивый не пинает.


и не только пинают но и в морду дают...даже обидно как то...В той же Украине вторая армия мира получает таких люлей что мама не горюй!И при таком перевесе в вооружении до сих пор воюет в приграничных районах Украины. Если смотреть в YouTube то Украина только на сдаче на металлолом разбитой российской военной техники озолотиться..Даже конфискованные российские золотовалютные запасы на восстановление Украины не нужны
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15770
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 10:23
#12
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Цитата:
Mr_negotive:
Ну уж извините, а как к ним относиться - они выбрали и поддерживают своего мерзавца, только и занятого развязыванием войн?

А не подскажете, что Елбасы делает в Турции? ;-)
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