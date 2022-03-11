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Подслушано в такси
Подслушано в такси
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43759
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 11:36
Сегодня ездил в областной центр, возвращался на индрайвере. Таксист торопился и не стал набивать в салон пассажиров, поехали на легке, спереди студентка, на заднем я и ещё кто-то, вроде работник ресторана.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2417
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 11:36
А в чём собственно новость? Обычные будни нашЫх правоохранителей...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15770
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 12:01
Переаттестация прошла на отлично)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24466
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 16:15
Цитата:
Цитата:
стали отмечать праздник.
А праздник у них, 24 июня...
maxsaf:
Переаттестация прошла
Переаттестация прошла
Цитата:
стали отмечать праздник.
А праздник у них, 24 июня...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 957
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 16:57
Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали . И ещё женщина в такой смешной шапке, пожилой мужчина ещё, ещё женщина, одна с ребёнком. Потом зашёл мужик, а женщина в шапке вышла. Потом я сам уже вышел, не знаю чем кончилось
[Исправлено: antonK, 11.03.2022 - 16:58]
[Исправлено: antonK, 11.03.2022 - 16:58]
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 17:53
Цитата:
Утром хотел поехать на автобусе, но решил остаться дома на диване. Включил тихую приятную музыку и закрыл глаза. Задремал. Во сне никого не видел и ничего не слышал. Или просто не запомнил, что снилось. Проснулся и выглянул в окно. Холодно, блин! А дома хорошо.
antonK:
Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали .
Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали .
Утром хотел поехать на автобусе, но решил остаться дома на диване. Включил тихую приятную музыку и закрыл глаза. Задремал. Во сне никого не видел и ничего не слышал. Или просто не запомнил, что снилось. Проснулся и выглянул в окно. Холодно, блин! А дома хорошо.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 206
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 19:42
Комментарий удален модератором.
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:17
Цитата:
Копипастная истерика.
YESNO:
Копипастная истерика.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 781
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:23
Пора народные новости переименовать в народные сплетни. Агенство ББС- бабка бабке сказала...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8894
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:42
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 22:28
Как интересно!А чего же не догнал и не попросил рассказать всю историю до конца?!
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 22:31
В Бугуруслане по улицам тоже один кадр ходит. И тоже с упоением и очень громко кому-то по телефону рассказывает, как он кому-то в глаз заехал, как он проблемы решает и дела разводит. Вот только телефон у него выключен, да и сам он на учёте состоит в ПНД.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 760
Подслушано в такси
Отправлено: 13.03.22 - 09:53
Я предпочитаю ездить на велосипеде, сейчас растает и будет комфортно ездить. Во-первых, экономия по расходам, не нужен ТО, налог, бензин. Во-вторых, физические нагрузки. В-третьих, удовольствие.
На автобусе иногда можно, но уже не охота, когда есть свой бесплатный транспорт.
[Исправлено: arman_kst, 13.03.2022 - 09:55]
На автобусе иногда можно, но уже не охота, когда есть свой бесплатный транспорт.
[Исправлено: arman_kst, 13.03.2022 - 09:55]
Подслушано в такси
Отправлено: 13.03.22 - 10:00
Цитата:
arman_kst:Полностью согласен. У меня было два корыта. Это вечные затраты Как только их продал денег куча стало. На такси дешевле гонять. Думаю к весне купить нормальный велек. На работу гонять я думаю тема! Считаю нормальный ход и для здоровья полезно и для мышц ног.)
Подслушано в такси
Отправлено: 13.03.22 - 10:17
Родственник вчера пожаловался. Бабуля крутая заходя в автобус, карта не сработал её. . Она молодого парня матами накрыла. И села как не в чем было. . На халяву проехала . Я ему говорю. Бросай это дело неблагодарное. Летом свалит уже на вахту на север. У нас в городе не уважают не водителей, сварщиков, и других..
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