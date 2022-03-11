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≡ Подслушано в такси
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43759
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 11:36
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Сегодня ездил в областной центр, возвращался на индрайвере. Таксист торопился и не стал набивать в салон пассажиров, поехали на легке, спереди студентка, на заднем я и ещё кто-то, вроде работник ресторана.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2417
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 11:36
#1
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А в чём собственно новость? Обычные будни нашЫх правоохранителей...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15770
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 12:01
#2
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Переаттестация прошла на отлично)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24466
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 16:15
#3
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Цитата:
maxsaf:
Переаттестация прошла

Цитата:

стали отмечать праздник.

А праздник у них, 24 июня... :lol: ;-)
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
957
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 16:57
#4
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Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали . И ещё женщина в такой смешной шапке, пожилой мужчина ещё, ещё женщина, одна с ребёнком. Потом зашёл мужик, а женщина в шапке вышла. Потом я сам уже вышел, не знаю чем кончилось

[Исправлено: antonK, 11.03.2022 - 16:58]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1853
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 17:53
#5
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Цитата:
antonK:
Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали .

Утром хотел поехать на автобусе, но решил остаться дома на диване. Включил тихую приятную музыку и закрыл глаза. Задремал. Во сне никого не видел и ничего не слышал. Или просто не запомнил, что снилось. Проснулся и выглянул в окно. Холодно, блин! А дома хорошо.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
206
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 19:42
#6
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1853
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:17
#7
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Цитата:
YESNO:

Копипастная истерика.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
781
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:23
#8
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Пора народные новости переименовать в народные сплетни. Агенство ББС- бабка бабке сказала...
:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8894
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:42
#9
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:lol: :lol: :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1753
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 22:28
#10
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Как интересно!А чего же не догнал и не попросил рассказать всю историю до конца?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1753
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 22:31
#11
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В Бугуруслане по улицам тоже один кадр ходит. И тоже с упоением и очень громко кому-то по телефону рассказывает, как он кому-то в глаз заехал, как он проблемы решает и дела разводит. Вот только телефон у него выключен, да и сам он на учёте состоит в ПНД.
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
760
Подслушано в такси
Отправлено: 13.03.22 - 09:53
#12
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Я предпочитаю ездить на велосипеде, сейчас растает и будет комфортно ездить. Во-первых, экономия по расходам, не нужен ТО, налог, бензин. Во-вторых, физические нагрузки. В-третьих, удовольствие.
На автобусе иногда можно, но уже не охота, когда есть свой бесплатный транспорт.

[Исправлено: arman_kst, 13.03.2022 - 09:55]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10935
Подслушано в такси
Отправлено: 13.03.22 - 10:00
#13
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Цитата:
arman_kst:
Полностью согласен. У меня было два корыта. Это вечные затраты Как только их продал денег куча стало. На такси дешевле гонять. Думаю к весне купить нормальный велек. На работу гонять я думаю тема! Считаю нормальный ход и для здоровья полезно и для мышц ног.)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10935
Подслушано в такси
Отправлено: 13.03.22 - 10:17
#14
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Родственник вчера пожаловался. Бабуля крутая заходя в автобус, карта не сработал её. . Она молодого парня матами накрыла. И села как не в чем было. . На халяву проехала . Я ему говорю. Бросай это дело неблагодарное. Летом свалит уже на вахту на север. У нас в городе не уважают не водителей, сварщиков, и других..
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