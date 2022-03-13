Отправлено: - 10:49

По словам спикера, ежегодно Казахстану приходится импортировать порядка 58 процентов сахара.



Однако, по ее словам, антироссийские санкции повлияли на транспортировку из Латинской Америки сырца (сахарного тростника) в Казахстан

"В прошлом году поднимали вопрос, чтобы построить завод в Павлодарской области и там сеять свеклу. Но потом благополучно тему закрыли,



Поэтому если у нас не увеличат посевные площади, если не будут помогать фермерам, то даже боюсь себе представить, что будет",



[Исправлено: Добринцофф, 13.03.2022 - 10:51]

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Оптимистичный прогноз конечно,больше половины социально значимого продукта мы импортируем,в итоге ажиотаж на рынке и уже ценник 600тнгкг.