Отправлено: - 17:53

antonK:

Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали .



Цитата:Утром хотел поехать на автобусе, но решил остаться дома на диване. Включил тихую приятную музыку и закрыл глаза. Задремал. Во сне никого не видел и ничего не слышал. Или просто не запомнил, что снилось. Проснулся и выглянул в окно. Холодно, блин! А дома хорошо.