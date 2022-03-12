Отправлено: - 22:31

Уже не ваш земляк:

А ты много знаешь за евреев?! Если что, так ни одна нация не может сравниться с евреями в вопросах "чистоты крови"

Цитата:Брехня. Сталина как звали? Зеленский чистый украинец? Жириновский, Соловьев... список бесконечный, и везде есть чуточку еврейской крови.