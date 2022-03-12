Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 17:12
Цитата:
да что там в лесу может произойти,
что приходится себя ломать и напрягать.
гризли вроде в ваших края не заходят.
maxsaf:
. Приходится себя ломать и заставлять) очень нелегко иногда)
. Приходится себя ломать и заставлять) очень нелегко иногда)
да что там в лесу может произойти,
что приходится себя ломать и напрягать.
гризли вроде в ваших края не заходят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8894
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 18:39
Цитата:
Ну это вы и сами посмотреть горазды. Я думаю тут всё же дело не в языке или тем более национальности. А в нацизме, который не знает ни границ ни национальностей. У нас вон флаг Украины у соседей висит, у других Бразильский и никому дела нет, на другой улице, турки свадьбу играют, тоже без проблем. Почему я в-на Украине не могу повесить Российский флаг? Вернее не мог или мог бы, но не везде.
[Исправлено: elektron, 12.03.2022 - 13:42]
maxsaf:
Процентное соотношение можете скинуть?
Процентное соотношение можете скинуть?
Ну это вы и сами посмотреть горазды. Я думаю тут всё же дело не в языке или тем более национальности. А в нацизме, который не знает ни границ ни национальностей. У нас вон флаг Украины у соседей висит, у других Бразильский и никому дела нет, на другой улице, турки свадьбу играют, тоже без проблем. Почему я в-на Украине не могу повесить Российский флаг? Вернее не мог или мог бы, но не везде.
[Исправлено: elektron, 12.03.2022 - 13:42]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 21:17
Цитата:
Серьезно? Евреям это расскажите
elektron:
А в нацизме, который не знает ни границ ни национальностей.
А в нацизме, который не знает ни границ ни национальностей.
Серьезно? Евреям это расскажите
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 21:52
Цитата:
Конечно могу. Там все национальности что вы перечислили - это десятые и сотые доли процента. Основное население это украинцы почти 80% и русские, которые понятно что один народ с украинцами, и разница меж ними ТОЛЬКО в языке.
elektron:
Ну это вы и сами посмотреть горазды.
Ну это вы и сами посмотреть горазды.
Конечно могу. Там все национальности что вы перечислили - это десятые и сотые доли процента. Основное население это украинцы почти 80% и русские, которые понятно что один народ с украинцами, и разница меж ними ТОЛЬКО в языке.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:00
Цитата:
А ты много знаешь за евреев?! Если что, так ни одна нация не может сравниться с евреями в вопросах "чистоты крови".А вот очень познавательное видео:
maxsaf:
Евреям это расскажите
Евреям это расскажите
А ты много знаешь за евреев?! Если что, так ни одна нация не может сравниться с евреями в вопросах "чистоты крови".А вот очень познавательное видео:
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:02
Цитата:
Так ты ещё и лингвист?! Давай, расскажи нам здесь за южнорусскую балачку, и про то, как галицийские украинцы изобретали свой язык с помощью немцев.
maxsaf:
и разница меж ними ТОЛЬКО в языке.
и разница меж ними ТОЛЬКО в языке.
Так ты ещё и лингвист?! Давай, расскажи нам здесь за южнорусскую балачку, и про то, как галицийские украинцы изобретали свой язык с помощью немцев.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:28
Цитата:
На вот, почитай!https://topwar.ru/193204-kak-bolsheviki-sozdali-ukrainu.html
Хотя ты как-то здесь признавался, что лишние знания тебе ни к чему.
maxsaf:
На вот, почитай!https://topwar.ru/193204-kak-bolsheviki-sozdali-ukrainu.html
Хотя ты как-то здесь признавался, что лишние знания тебе ни к чему.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:31
Цитата:
Брехня. Сталина как звали? Зеленский чистый украинец? Жириновский, Соловьев... список бесконечный, и везде есть чуточку еврейской крови.
Уже не ваш земляк:
А ты много знаешь за евреев?! Если что, так ни одна нация не может сравниться с евреями в вопросах "чистоты крови"
А ты много знаешь за евреев?! Если что, так ни одна нация не может сравниться с евреями в вопросах "чистоты крови"
Брехня. Сталина как звали? Зеленский чистый украинец? Жириновский, Соловьев... список бесконечный, и везде есть чуточку еврейской крови.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:40
Цитата:
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Цитата:
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Примерно каждый восьмой россиянин обладает еврейскими корнями. Примерно 4% жителей нашей страны имеет бабушку или дедушку-еврея, а еще 4% и 8% — прабабок, прадедов или более дальних родственников, сообщила пресс-служба медико-генетического центра Genotek.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 23:14
Цитата:
В лесу как раз таки все отлично
alex_60:
да что там в лесу может произойти
да что там в лесу может произойти
В лесу как раз таки все отлично
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8894
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 23:35
Цитата:
Цитата:
Ну вот сами себе и ответили.
maxsaf:
Серьезно? Евреям это расскажите
Серьезно? Евреям это расскажите
Цитата:
maxsaf:
Зеленский чистый украинец?
Зеленский чистый украинец?
Ну вот сами себе и ответили.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 01:01
Цитата:
Так и скажите что не знаете что ответить. Зачем делать вид что один мой вопрос - это ответ к другому моему вопросу
elektron:
Ну вот сами себе и ответили.
Ну вот сами себе и ответили.
Так и скажите что не знаете что ответить. Зачем делать вид что один мой вопрос - это ответ к другому моему вопросу
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1041
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 01:02
Цитата:
А как почитать?
Топвар не открывается...
Уже не ваш земляк: На вот, почитай!https://topwar.ru/193204-kak-bolsheviki-sozdali-ukrainu.html
А как почитать?
Топвар не открывается...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать