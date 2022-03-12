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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 674 из 674«1...672673674
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 17:12
#10096
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Цитата:
maxsaf:
. Приходится себя ломать и заставлять) очень нелегко иногда)


да что там в лесу может произойти,
что приходится себя ломать и напрягать.
гризли вроде в ваших края не заходят.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8894
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 18:39
#10097
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Цитата:
maxsaf:
Процентное соотношение можете скинуть?

Ну это вы и сами посмотреть горазды. ;-) Я думаю тут всё же дело не в языке или тем более национальности. А в нацизме, который не знает ни границ ни национальностей. У нас вон флаг Украины у соседей висит, у других Бразильский и никому дела нет, на другой улице, турки свадьбу играют, тоже без проблем. Почему я в-на Украине не могу повесить Российский флаг? Вернее не мог или мог бы, но не везде.

[Исправлено: elektron, 12.03.2022 - 13:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 21:17
#10098
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Цитата:
elektron:
А в нацизме, который не знает ни границ ни национальностей.

Серьезно? Евреям это расскажите
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 21:52
#10099
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Цитата:
elektron:
Ну это вы и сами посмотреть горазды.

Конечно могу. Там все национальности что вы перечислили - это десятые и сотые доли процента. Основное население это украинцы почти 80% и русские, которые понятно что один народ с украинцами, и разница меж ними ТОЛЬКО в языке.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1751
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:00
#10100
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Цитата:
maxsaf:
Евреям это расскажите

А ты много знаешь за евреев?! Если что, так ни одна нация не может сравниться с евреями в вопросах "чистоты крови".А вот очень познавательное видео:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1751
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:02
#10101
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Цитата:
maxsaf:
и разница меж ними ТОЛЬКО в языке.

Так ты ещё и лингвист?! Давай, расскажи нам здесь за южнорусскую балачку, и про то, как галицийские украинцы изобретали свой язык с помощью немцев.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1751
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:28
#10102
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Цитата:
maxsaf:

На вот, почитай!https://topwar.ru/193204-kak-bolsheviki-sozdali-ukrainu.html
Хотя ты как-то здесь признавался, что лишние знания тебе ни к чему.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:31
#10103
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А ты много знаешь за евреев?! Если что, так ни одна нация не может сравниться с евреями в вопросах "чистоты крови"

Брехня. Сталина как звали? Зеленский чистый украинец? Жириновский, Соловьев... список бесконечный, и везде есть чуточку еврейской крови.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:35
#10104
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Так ты ещё и лингвист?!

Цитата:
Языки Украины — языки, используемые населением Украины. Наиболее распространёнными являются украинский и русский языки.

На, читай
тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 22:40
#10105
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Цитата:
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Примерно каждый восьмой россиянин обладает еврейскими корнями. Примерно 4% жителей нашей страны имеет бабушку или дедушку-еврея, а еще 4% и 8% — прабабок, прадедов или более дальних родственников, сообщила пресс-служба медико-генетического центра Genotek.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 23:14
#10106
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Цитата:
alex_60:
да что там в лесу может произойти

В лесу как раз таки все отлично :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8894
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 23:35
#10107
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Цитата:
maxsaf:
Серьезно? Евреям это расскажите

Цитата:
maxsaf:
Зеленский чистый украинец?

Ну вот сами себе и ответили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 01:01
#10108
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Цитата:
elektron:
Ну вот сами себе и ответили.

Так и скажите что не знаете что ответить. Зачем делать вид что один мой вопрос - это ответ к другому моему вопросу
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1041
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 01:02
#10109
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Цитата:
Уже не ваш земляк: На вот, почитай!https://topwar.ru/193204-kak-bolsheviki-sozdali-ukrainu.html

А как почитать?
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