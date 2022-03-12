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≡ Второй сезон подряд «Тобол» теряет очки в Актау в чемпионате Казахстана по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43757
Второй сезон подряд «Тобол» теряет очки в Актау в чемпионате Казахстана по футболу
Отправлено: 12.03.22 - 21:41
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Костанайский «Тобол» вторую игру чемпионата проводил в Актау против местного «Каспия». Учитывая, что обе команды одержали в первом туре победы со счетом 1:0, матч между ними можно было считать одним из центральных в туре.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16180
Re: Второй сезон подряд «Тобол» теряет очки в Актау в чемпионате...
Отправлено: 12.03.22 - 21:41
#1
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протухшая новость.
уже была статья про это.
неактуально уже кто куда бежал,
и кто куда пнул.
ложка дорога к обеду.
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