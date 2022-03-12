Отправлено: - 20:04

сайлау курманов:

когда на Украине установилась вроде нормальная жизнь, вламывается русский медведь и крушит и ломает и обиды всякие там высказывает. Ну ребята, я даже и не знаю как быть. Тут у нас своя бодяга.

Цитата:Ну да!Когда в январе крушили, ломали, обиды всякие высказывали, так тож-свои, родные!Их надобно понять и простить.Им можно, не то что другим!Хотя к теме обсуждения, это как относится?