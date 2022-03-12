О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?" Читать новость
"Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь. Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Источник:
Ну я впрямь согласен с россиянами, однако когда на Украине установилась вроде нормальная жизнь, вламывается русский медведь и крушит и ломает и обиды всякие там высказывает. Ну ребята, я даже и не знаю как быть. Тут у нас своя бодяга. Назарбаев с которым и не мыслили как жить нет его, что будет дальше и не знаю....
Отключение Instagram в России. Роскомнадзор сообщает. Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России. Призывы к насилию в отношении людей, объединённых по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид», что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него», разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала. Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети. Для информирования ваших друзей и подписчиков, переноса фото- и видеоматериалов с вашего аккаунта на другие ресурсы, в том числе в российские социальные сети, Роскомнадзор предусмотрел время на переходный период.
Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта.
Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.
сайлау курманов: когда на Украине установилась вроде нормальная жизнь, вламывается русский медведь и крушит и ломает и обиды всякие там высказывает. Ну ребята, я даже и не знаю как быть. Тут у нас своя бодяга.
Ну да! Когда в январе крушили, ломали, обиды всякие высказывали, так тож-свои, родные! Их надобно понять и простить. Им можно, не то что другим! Хотя к теме обсуждения, это как относится?
Россию счас только ленивый не пинает. Или ещё те у кого санитары интернет отобрали. И если народных (фейспалм) новостях даже народные, прости господи, активисты, выражовывают свою фе-позицию по етому вопросу, то уш журнашлистам, сам бох велел отождествить себя в новых реалиях, согласно Рухнамы и велениям совести своей. Она ж у них таки думаю есть!? Или где?
quote]yudjin: Отключение Instagram в России. Роскомнадзор сообщает.
не, я как путевый, конечно имею акквунт в инстаграмме. но не пользуюсь им совсем от слова совсем. подписан только на детей и внуков. хотя кз это и не касается. кз вообще в странной ситуации со всем этим. как бы и не касается, а на самом то деле и касается. с тем и живем.
Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать