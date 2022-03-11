Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли
Отправлено: 11.03.22 - 17:45
"По информации регионов и Союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении. Читать новость
Для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будет предприниматься ряд мер, включая использование "оборотной схемы" торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.
Не питайте иллюзий,в стабфондах если что то и есть ,то на всех в любом случае не хватит,мы уже видели месяц назад в суперах пустые полки с сахаром и надписью"Товар в пути" У оптовиков сегодня сахара нет,а у перекупов по 390
Этим сообщением, как бы невзначай, создали ажиотажный спрос и теперь сахарок быстренько уйдет из стабфонда по спекулятивным ценам. Никто же не хочет остаться летом без сахара, поэтому начнут тарить по любым ценам.
Маркс: Этим сообщением, как бы невзначай, создали ажиотажный спрос и теперь сахарок быстренько уйдет из стабфонда по спекулятивным ценам.
Стабфонд не торгует по спекулятивным ценам,если у них дороже чем на рынке то он нафик никому не нужен,если дешевле то его дают в очень ограниченном количестве и по фиксированной цене,причем в договоре прописано почем тебе продали и по чём ты должен поставить в магазине,вот почему либо "товар в пути" либо ограничение по 1 кг в руки.
Добринцофф: Стабфонд не торгует по спекулятивным ценам
Добринцофф, вы что-ли главный честнарик среди акул затобольского предпринимательства? Неужели никогда не заморачивали мутных схем в своем малом бизнесе? Конечно же стабфонд продаст все как положено, по стабилизированным ценам. А потом как обычно где-то немного повисит табличка "товар в пути", а за это время цена подрастет на нужную величину и поступит в продажу. Все продавцы довольны и жмут друг другу руки.
Люди перестаньте сахар лапатами в чашку чая сыпать. Видел- знаю . Оставьте сахар бабушкам на заготовки огурчиков, помидорчиков. А то как не придёшь в гости чай стакан и рядом ставят два кг сахара . Зачем? Что б почувствувать настоящий запах чая он должен быть без сахара. У меня дома 5 видов.
А вот как трактует всезнающая Википедия... Цитата:
Интерве́нция (лат. interventio — вмешательство) — военное, политическое, информационное или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства, нарушающее его суверенитет.
"У Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин" А есть ли. Сейчас продовольствие в том числе и сахар растет во всем мире. И как вы думаете куда сахар уйдет наверно туда где больше заплатят.
ACROS: Это скорее к : - специальной военной операции российских войск на территории
Вот так прикол! А и чо там разве не война? С утра была, а сейчас уже нет!? Цитата:
ACROS: на территории, пусть нацисткой, фашисткой и милитаризированной, но суверенной Украины.
Напомните сколько раз за последние 10-20 лет светочь демократии и образец толерантности-ШША вторгалась со товарищи, в разные другие страны. Пусть нацисткие, пусть милитаризированные, ну так и сколько и где!?
ACROS: Это скорее к : - специальной военной операции российских войск на территории, пусть нацисткой, фашисткой и милитаризированной, но суверенной Украины.
Извиняюсь, если пропустил. А Украина официально объявила войну России? Или только на словах она воюет против России уже восемь лет? Военное положение объявили только недавно. Посольство в Москве как работало, так и работает.
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