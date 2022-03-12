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≡ Аким Костанайской области встретится с народом - пока только в районах. Как задать ему вопрос?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43757
Аким Костанайской области встретится с народом - пока только в районах. Как задать ему вопрос?
Отправлено: 12.03.22 - 20:07
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24 марта аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проведет встречи в Карабалыкском и Федоровском районах, 30 марта - Мендыкаринском и Узункольском районах. Об этом сегодня, 12 марта, сообщила пресс-служба областного акима.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
796
Re: Аким Костанайской области встретится с народом - пока только...
Отправлено: 12.03.22 - 20:07
#1
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Редакция,
Цитата:
Аким Костанайской области встретится с народом Источник:

поправьте заголовок: "с населением".
мелковат для встречи с народом
:-x
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
781
Re: Аким Костанайской области встретится с народом - пока только...
Отправлено: 12.03.22 - 20:26
#2
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И на нашей улице случицца праздник, проедет грузовик с баурсаки!
:lol: :oops:
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