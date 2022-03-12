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Аким Костанайской области встретится с народом - пока только в районах. Как задать ему вопрос?
Аким Костанайской области встретится с народом - пока только в районах. Как задать ему вопрос?
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