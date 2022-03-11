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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 461 из 462«1...459460461462»
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.03.22 - 16:26
#6901
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Цитата:
elektron:
Парк ярдин де Люксенбург


все знаешь.
да, Люксембу́ргский сад в Латинском квартале, в центре Парижа.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.03.22 - 21:03
#6902
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вот ответ



[Исправлено: alex_60, 12.03.2022 - 15:47]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24460
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 00:26
#6903
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Цитата:
alex_60:

Да, вижу тебя,стоишь, на Елисейских Полях... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 12.03.2022 - 00:27]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24460
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 12:45
#6904
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Тест

[Исправлено: drakon, 12.03.2022 - 12:47]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15762
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 12:49
#6905
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Цитата:
drakon:

Ссылка не полностью
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8884
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 12:52
#6906
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Цитата:
drakon:

Виктор, нужно просто после загрузки картинки - снизу, где коды для встраивания - выбрать "ВВ код полноразмерного со ссылкой" ;-)

[Исправлено: elektron, 12.03.2022 - 07:57]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24460
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 13:14
#6907
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[IMG]https://i.ibb.co/fgSq5ps[IMG]
Не получается... :-o

[Исправлено: drakon, 12.03.2022 - 13:16]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 13:57
#6908
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Цитата:
drakon:


у тебя опять ссылка на просмотр.
там есть ссылка на просмотр.
html и BB коды.
жми на эти Bb-коды
выбери
Цитата:
elektron:
ВВ код полноразмерного со ссылкой"

в окне будет ссылка, ее и вставляй, она длинная, не такая как у тебя.

[Исправлено: alex_60, 12.03.2022 - 14:00]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24460
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 15:16
#6909
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Да, без фоток, деревенька, уже,
не - деревенька... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 15:32
#6910
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 15:35
#6911
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Цитата:
drakon:

____Да нормально фото выставляется , без проблем .
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 16:33
#6912
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Цитата:
drakon:
Да, без фоток,


еще раз.
после загрузки фото, коды для встраивания надпись видишь,
по умолчанию стоит- ссылки на просмотр.справа
жмешь указатель > вниз направленный,
выбираешь из выпадающего списка BB-код полноразмерного со ссылкой.

[Исправлено: alex_60, 12.03.2022 - 16:47]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 17:18
#6913
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Цитата:
drakon:
Да, вижу тебя,стоишь, на Елисейских Полях...


нет . я оттуда уже свалил.
в этот момент с Башни Монпарнас фоткаю никоном.
с высоты 210 метров, со смотровой площадки 60 этажа.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24460
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 17:42
#6914
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Цитата:
alex_60:
выбираешь из выпадающего списка BB-код полноразмерного со ссылкой.

Нет у меня - такого. Фото - загружается... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 17:49
#6915
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Цитата:
drakon:
Нет у меня - такого.


коды для встраивания надпись есть?
что под ними написано?

[Исправлено: alex_60, 12.03.2022 - 17:50]
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Страница 461 из 462«1...459460461462»
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