Отправлено: - 13:57

drakon:



elektron:

ВВ код полноразмерного со ссылкой"

[Исправлено: alex_60, 12.03.2022 - 14:00]

Цитата:у тебя опять ссылка на просмотр.там есть ссылка на просмотр.html и BB коды.жми на эти Bb-кодывыбериЦитата:в окне будет ссылка, ее и вставляй, она длинная, не такая как у тебя.