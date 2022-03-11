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≡ Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43754
Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 11.03.22 - 20:33
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Нуротан переименовали в Аманат, весь честной народ ждал, что эта проназарбаевская партия канет в лету, что все эти лгуны и прихлебатели с маслихатов, мажилисов, сената и акиматов будут разогнаны, Токаев обьявит создание новой партии, а их всех с отмеченных дланью Саурона, ой Нуротана, автоматически запишут в оппозицию, но ни тут то было.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
777
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 11.03.22 - 20:33
#1
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Цитата:
весь честной народ ждал, что эта проназарбаевская партия канет в лету, что все эти лгуны и прихлебатели




:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 11.03.22 - 20:41
#2
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неймется, все славы хочет.
лишь бы чего ляпнуть.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8884
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 11.03.22 - 20:51
#3
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Ничто не изменилось в доме Облонских. Обещали вроде мнения больше не публиковать, как "народные" новости. А оно вон что, опять... :lol:
//что все эти лгуны и прихлебатели//
:lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 11.03.22 - 21:16
#4
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дурость просто, по другому не назовешь.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
191
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 11.03.22 - 23:24
#5
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Лохотроны тоже вывески,названия меняют.кто у кого учится?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
302
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 12.03.22 - 09:38
#6
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Нужен новый раздел сайта - "Мнения читателей или гражданских активистов". Тут же вроде как "новости" от читателей должны быть. Вопрос к редакции.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
978
Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 12.03.22 - 10:22
#7
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Цитата:
Mr_negotive:
Нужен новый раздел сайта - "Мнения читателей или гражданских активистов"

Есть резон в этом. Подумаем.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
743
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 12.03.22 - 10:30
#8
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Есть резон в этом. Подумаем.


За какие пункты нарушении меня забанили?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
743
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 12.03.22 - 10:34
#9
Комментарий удален модератором.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
978
Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 12.03.22 - 11:45
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
За какие пункты нарушении меня забанили?

Вопросы нужно задавать в ветке Вопросы редакции или в личке мне. Раз спросили - отвечу здесь.
Вас не забанили, а перевели в режим премодерации.
Основание:
2.2.3. ... а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила.
Выкладывание видеороликов в таком количестве расценивается редакцией как провокация и злоупотребление возможностями Форума.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
302
Re: Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 12.03.22 - 16:39
#11
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Есть резон в этом. Подумаем.

Или для порядка этот раздел сайта можно просто переименовать из "Народных новостей" в "Народные новости и мнения гражданских активистов". Чтобы вопрос отпал, почему как новости у Вас здесь преподносятся обычные мнения, оценки или анализ какой-либо ситуации.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Старались как на похоронах, а вышло как на свадьбе
Отправлено: 12.03.22 - 17:13
#12
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Цитата:
Mr_negotive:
мнения гражданских активистов"


во флуде прокомментировал.
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