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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8884
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:28
#10081
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Цитата:
maxsaf:
Какой блин нацизм внутри одной нации?

Ну ка же одной, если их там много?Цитата:
maxsaf:
Меж ними разницы никакой, кроме языка

Язык всего лишь предлог.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15762
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:30
#10082
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Цитата:
elektron:
Ну ка же одной, если их там много?

Какие?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15762
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:30
#10083
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Цитата:
elektron:
Язык всего лишь предлог.

Нифига. Это единственное различие
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8884
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:31
#10084
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Цитата:
maxsaf:
Какие?

русские, татары, евреи, те же немцы ...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8884
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:32
#10085
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Цитата:
maxsaf:
Это единственное различие

Это я уже вчера в другой ветке и от другого форумчанина читал. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15762
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:32
#10086
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Цитата:
elektron:
русские, татары, евреи, те же немцы ...

Процентное соотношение можете скинуть?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:35
#10087
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15762
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:38
#10088
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Цитата:
Гога:

До седьмого колена она конечно загнула, но в целом права ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:43
#10089
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15762
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:44
#10090
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Цитата:
Гога:

Я вот тоже почему-то склоняюсь к тому, что из всех бед коррупция на первом месте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 13:11
#10091
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Цитата:
maxsaf:
Я был одним человеком: свои привычки, закидоны, принципы. Поменял страну проживания и все правила жизни вокруг себя разом. И они начали постепенно менять меня самого. Сейчас я уже не тот, что был раньше.


значит легко подвержен внешнему влиянию.
слабохарактерный (из ДУ)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15762
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 13:16
#10092
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Цитата:
alex_60:
значит легко подвержен внешнему влиянию. слабохарактерный (из ДУ)

Хахаха. Приходится себя ломать и заставлять) очень нелегко иногда)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1746
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 14:53
#10093
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Цитата:
Victor Yang:
И это всего лишь реакция на ПРИОСТАНОВКУ соглашения с ЕС.

Так вот в этом и вся сущность жителей страны 404! Захотели и рыбку съесть, и сковородку не помыть! Захотели ништяков со всех сторон - и товары из Европы в Россию гнать, не платя пошлины, и газ российский подешевле!
Мне интересно - трусики кружевные нигде не натирают?!И плевать, что промышленность разваливается, плевать, что в Евросоюзе на всё квоты, плевать, что в Евросоюзе ты не хозяин своей же экономике.Одним словом - украинцы на букву "х".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1746
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 14:57
#10094
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Цитата:
elektron:
В самой незалежной можешь, хоть и не без оглядки, на русском общаться же вроде.

Пока украинский вариант Куата на пути не повстречается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 17:10
#10095
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Цитата:
Mr_negotive: мнения гражданских активистов"


это за что вид или под вид такой?
провокаторы что ли?
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