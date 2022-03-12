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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8884
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:28
Цитата:
Ну ка же одной, если их там много?Цитата:
Язык всего лишь предлог.
maxsaf:
Какой блин нацизм внутри одной нации?
Какой блин нацизм внутри одной нации?
Ну ка же одной, если их там много?Цитата:
maxsaf:
Меж ними разницы никакой, кроме языка
Меж ними разницы никакой, кроме языка
Язык всего лишь предлог.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:30
Цитата:
Какие?
elektron:
Ну ка же одной, если их там много?
Ну ка же одной, если их там много?
Какие?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:30
Цитата:
Нифига. Это единственное различие
elektron:
Язык всего лишь предлог.
Язык всего лишь предлог.
Нифига. Это единственное различие
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8884
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:31
Цитата:
русские, татары, евреи, те же немцы ...
maxsaf:
Какие?
Какие?
русские, татары, евреи, те же немцы ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8884
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:32
Цитата:
Это я уже вчера в другой ветке и от другого форумчанина читал.
maxsaf:
Это единственное различие
Это единственное различие
Это я уже вчера в другой ветке и от другого форумчанина читал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:32
Цитата:
Процентное соотношение можете скинуть?
elektron:
русские, татары, евреи, те же немцы ...
русские, татары, евреи, те же немцы ...
Процентное соотношение можете скинуть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:35
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:38
Цитата:
До седьмого колена она конечно загнула, но в целом права
Гога:
До седьмого колена она конечно загнула, но в целом права
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:43
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 12:44
Цитата:
Я вот тоже почему-то склоняюсь к тому, что из всех бед коррупция на первом месте.
Гога:
Я вот тоже почему-то склоняюсь к тому, что из всех бед коррупция на первом месте.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 13:11
Цитата:
значит легко подвержен внешнему влиянию.
слабохарактерный (из ДУ)
maxsaf:
Я был одним человеком: свои привычки, закидоны, принципы. Поменял страну проживания и все правила жизни вокруг себя разом. И они начали постепенно менять меня самого. Сейчас я уже не тот, что был раньше.
Я был одним человеком: свои привычки, закидоны, принципы. Поменял страну проживания и все правила жизни вокруг себя разом. И они начали постепенно менять меня самого. Сейчас я уже не тот, что был раньше.
значит легко подвержен внешнему влиянию.
слабохарактерный (из ДУ)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 13:16
Цитата:
Хахаха. Приходится себя ломать и заставлять) очень нелегко иногда)
alex_60:
значит легко подвержен внешнему влиянию. слабохарактерный (из ДУ)
значит легко подвержен внешнему влиянию. слабохарактерный (из ДУ)
Хахаха. Приходится себя ломать и заставлять) очень нелегко иногда)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 14:53
Цитата:
Так вот в этом и вся сущность жителей страны 404! Захотели и рыбку съесть, и сковородку не помыть! Захотели ништяков со всех сторон - и товары из Европы в Россию гнать, не платя пошлины, и газ российский подешевле!
Мне интересно - трусики кружевные нигде не натирают?!И плевать, что промышленность разваливается, плевать, что в Евросоюзе на всё квоты, плевать, что в Евросоюзе ты не хозяин своей же экономике.Одним словом - украинцы на букву "х".
Victor Yang:
И это всего лишь реакция на ПРИОСТАНОВКУ соглашения с ЕС.
И это всего лишь реакция на ПРИОСТАНОВКУ соглашения с ЕС.
Так вот в этом и вся сущность жителей страны 404! Захотели и рыбку съесть, и сковородку не помыть! Захотели ништяков со всех сторон - и товары из Европы в Россию гнать, не платя пошлины, и газ российский подешевле!
Мне интересно - трусики кружевные нигде не натирают?!И плевать, что промышленность разваливается, плевать, что в Евросоюзе на всё квоты, плевать, что в Евросоюзе ты не хозяин своей же экономике.Одним словом - украинцы на букву "х".
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 14:57
Цитата:
Пока украинский вариант Куата на пути не повстречается.
elektron:
В самой незалежной можешь, хоть и не без оглядки, на русском общаться же вроде.
В самой незалежной можешь, хоть и не без оглядки, на русском общаться же вроде.
Пока украинский вариант Куата на пути не повстречается.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16174
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 17:10
Цитата:
это за что вид или под вид такой?
провокаторы что ли?
Mr_negotive: мнения гражданских активистов"
это за что вид или под вид такой?
провокаторы что ли?
-
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