Отправлено: - 14:53

Victor Yang:

И это всего лишь реакция на ПРИОСТАНОВКУ соглашения с ЕС.

Цитата:Так вот в этом и вся сущность жителей страны 404! Захотели и рыбку съесть, и сковородку не помыть! Захотели ништяков со всех сторон - и товары из Европы в Россию гнать, не платя пошлины, и газ российский подешевле!Мне интересно - трусики кружевные нигде не натирают?!И плевать, что промышленность разваливается, плевать, что в Евросоюзе на всё квоты, плевать, что в Евросоюзе ты не хозяин своей же экономике.Одним словом - украинцы на букву "х".