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Нуротан переименовали в Аманат, весь честной народ ждал, что эта проназарбаевская партия канет в лету, что все эти лгуны и прихлебатели с маслихатов, мажилисов, сената и акиматов будут разогнаны, Токаев обьявит создание новой партии, а их всех с отмеченных дланью Саурона, ой Нуротана, автоматически запишут в оппозицию, но ни тут то было.