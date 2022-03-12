Re: Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?

Отправлено: - 13:00

Цитата://А как считаете Вы//



Без мата:



Меморандумы - это отголоски из приватизационно-прихватизационного периода повального банкротства бывших совхозов, ПК и КП в конце 90-х, начало 2000-х;

Когда почти или БЕСПЛАТНО бывший директор или кто то другой( хорошо живший с рай.акиматом) одномоментно становился ХОЗЯИНОМ целого предприятия,с развитой производственной и социальной инфраструктурой, которую кропотливо Советская власть создавала целых 40 лет, с момента начала Целины.

Ему(хозяину) власть говорила примерно так: "...тебе, бывшему безродному-бедняку-бишаре, с нашей помощью, всё досталось ДАРОМ, и ты стал богачём, так что много не прыгай, и бери на себя ВСЮ социалку села...". И он молча ПОКА это делал , в меру своих сил и возможностей.

Теперь ситуация другая: - хозяин уже старый; дела передаёт уже детям, а кое где и внукам: - а те властям говорят: "...я у вас ничего не брал, это мне досталось от папки-мамки, и я вам НИЧЕГО не должен; дороги и прочую социалку содержите сами..."



Уже двадцать лет прошло: государство окрепло финансово и власти переходят на новые методы: гос.част. партнёрство; передача в доверит. управление с послед. выкупом; строительство ОРЦ и так далее, но эффекта пока НЕТ, потому что КОРРУПЦИЯ сводит на нет все эти планы и меморандумы - это показная видимость их работы.



С матом:



Цитата;//Министр Карашукеев, конечно, не от сохи в министерский кабинет пришел//



Это плохо, что не от сохи: -пришёл абсалютно непонимающий сельское хозяйство чиновник, ставленник определённой финансово-промышленной группой с определённой целью, поясняю: - любой министр начинает и заканчивает свой короткий министерский срок со словами про субсидии: - новый же министр не исключение; - его планы в этом отношении: -

1) почти все виды субсидии перевести в долгосрочные кредиты через банки второго уровня - чувствуется влияние финансово-банковского лобби, который на протяжении несколько лет активно поддерживал частные, фактически принадлежавшие семье, банки, делая многомиллиардные долларовые бюджетные вливания( министр и оттуда пришёл,с КазАгро): - в результате этого -

мелкие и средние фермеры как не видели так и не увидят льготных кредитов, они уже ЗАКОННЫ будут от них оторваны.(пи,пи,пи,пи,....)

2) те виды субсидии которые МИНИСТР планирует оставить,перевести из республиканского бюджета в местный и взвалить на шею МЕСТНЫХ бюджетов: - я ещё не видел НИ ОДНОГО местного бюджета который тянул и в будущем потянет эту ЗАРАНЕЕ непосильную финансовую ношу для себя. Местные бюджеты - это примерно как бедные церковные крысы, они ВСЕ, все 21 наши районные бюджеты, существуют только и ТОЛЬКО благодаря субвенциям из республиканского бюджета. (пи,пи,пи,Пи...)



Гора породила МЫШЬ( ......непереводимая нецензурная брань.....).