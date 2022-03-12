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≡ Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43753
Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?
Отправлено: 12.03.22 - 10:00
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Пресловутая «социальная ответственность бизнеса», которой то и дело козыряют все чиновники от президента до акимчиков, стала некой паклей, которой удобно затыкать дыры в социальной безответственности самого государства.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
243
Re: Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?
Отправлено: 12.03.22 - 10:00
#1
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печально, но то что изложено все в точку. Реалия жизни, реалия сосуществования государства и трудового народа.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
777
Re: Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?
Отправлено: 12.03.22 - 10:08
#2
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Цитата:
Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?

Не! Тут другое.
Раньше, после 90-х, бизнисьмены долю от бизнеса, крыше платили, за крышевание. А теперича, в новых реалиях Рухнамы, это называют "социальная ответственность бизьниса"!

:-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8539
Re: Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?
Отправлено: 12.03.22 - 10:41
#3
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Не только фермеров, но и торговлю то же заставляют подписывать такие меморандумы.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2724
Re: Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?
Отправлено: 12.03.22 - 12:25
#4
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Цитата:
Фермеры, заинтересованные в развитии своего дела, и без того всю эту социалку на себе «тянут» уже много лет.


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2826
Re: Булат МУСТАФИН: Меморандум о рабстве?
Отправлено: 12.03.22 - 13:00
#5
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Цитата://А как считаете Вы//

Без мата:

Меморандумы - это отголоски из приватизационно-прихватизационного периода повального банкротства бывших совхозов, ПК и КП в конце 90-х, начало 2000-х;
Когда почти или БЕСПЛАТНО бывший директор или кто то другой( хорошо живший с рай.акиматом) одномоментно становился ХОЗЯИНОМ целого предприятия,с развитой производственной и социальной инфраструктурой, которую кропотливо Советская власть создавала целых 40 лет, с момента начала Целины.
Ему(хозяину) власть говорила примерно так: "...тебе, бывшему безродному-бедняку-бишаре, с нашей помощью, всё досталось ДАРОМ, и ты стал богачём, так что много не прыгай, и бери на себя ВСЮ социалку села...". И он молча ПОКА это делал , в меру своих сил и возможностей.
Теперь ситуация другая: - хозяин уже старый; дела передаёт уже детям, а кое где и внукам: - а те властям говорят: "...я у вас ничего не брал, это мне досталось от папки-мамки, и я вам НИЧЕГО не должен; дороги и прочую социалку содержите сами..."

Уже двадцать лет прошло: государство окрепло финансово и власти переходят на новые методы: гос.част. партнёрство; передача в доверит. управление с послед. выкупом; строительство ОРЦ и так далее, но эффекта пока НЕТ, потому что КОРРУПЦИЯ сводит на нет все эти планы и меморандумы - это показная видимость их работы.

С матом:

Цитата;//Министр Карашукеев, конечно, не от сохи в министерский кабинет пришел//

Это плохо, что не от сохи: -пришёл абсалютно непонимающий сельское хозяйство чиновник, ставленник определённой финансово-промышленной группой с определённой целью, поясняю: - любой министр начинает и заканчивает свой короткий министерский срок со словами про субсидии: - новый же министр не исключение; - его планы в этом отношении: -
1) почти все виды субсидии перевести в долгосрочные кредиты через банки второго уровня - чувствуется влияние финансово-банковского лобби, который на протяжении несколько лет активно поддерживал частные, фактически принадлежавшие семье, банки, делая многомиллиардные долларовые бюджетные вливания( министр и оттуда пришёл,с КазАгро): - в результате этого -
мелкие и средние фермеры как не видели так и не увидят льготных кредитов, они уже ЗАКОННЫ будут от них оторваны.(пи,пи,пи,пи,....)
2) те виды субсидии которые МИНИСТР планирует оставить,перевести из республиканского бюджета в местный и взвалить на шею МЕСТНЫХ бюджетов: - я ещё не видел НИ ОДНОГО местного бюджета который тянул и в будущем потянет эту ЗАРАНЕЕ непосильную финансовую ношу для себя. Местные бюджеты - это примерно как бедные церковные крысы, они ВСЕ, все 21 наши районные бюджеты, существуют только и ТОЛЬКО благодаря субвенциям из республиканского бюджета. (пи,пи,пи,Пи...)

Гора породила МЫШЬ( ......непереводимая нецензурная брань.....).
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