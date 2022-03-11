Отправлено: - 13:57

drakon:



elektron:

ВВ код полноразмерного со ссылкой"

Цитата:у тебя опять ссылка на просмотр.там есть ссылка на просмотр.html и BB коды.жми на эти Bb-кодывыбериЦитата:в оне будет ссылка, ее и вставляй, она длинная, не такая как у тебя.