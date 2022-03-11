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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 670 из 670«1...668669670
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:03
#10036
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Цитата:
таноми52:
Это правда так?

Очень может быть, но есть одно но. Компенсацию за Крым примерно оценивали в 90 миллиардов долларов. С ЛНР ДНР и спецоперацией условная сумма вырастет наверное вдвое, под двести миллиардов. Разумеется платить никто не будет, но проблемы будут примерно эквивалентны этой сумме. Так что 20 ярдов из этого видео не спасут.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:14
#10037
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я лучше у таракана спрошу.

____ Потом ответ озвучишь ?? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:15
#10038
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Цитата:
maxsaf:

Россия одним газом всё отобьёт.А ещё есть редкозёмы, алюминий, титан и прочие плюшки, не говоря уже о зерне и прочем.Что-то и компании передумывают уходить.Как говорится - ели, пили, веселились. Подсчитали - прослезились. Один только Макдональдс в месяц имел чистой прибыли 50 миллионов долларов.И потерять такой рынок - это надо быть клиническим дебилом.Скажу только за мебель - закрытию Икеи рады все мебельщики.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:16
#10039
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Цитата:
Гога:

Да я тебе и сейчас могу сказать - он тебя послал.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:19
#10040
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Ибо даже тараканы имеют представление о том, какую роль играют все эти "Грэмми", "Оскары", Золотые Пальмовые Ветви и Медведи. И только далёкий(и не только в географическом понятии) житель Ростова не в курсе.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:30
#10041
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Снова до утра ждать модерации :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:40
#10042
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Цитата:
Гога:
Снова до утра ждать модерации

А как же? Конечно ждать - вдруг там мысль какая случайно промелькнет :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:16
#10043
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
житель Ростова не в курсе.

___ Вы это о ком ?? :-(
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:17
#10044
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
он тебя послал.

____ Кто ?? И куда ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:19
#10045
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Цитата:
maxsaf:
вдруг там мысль какая

___ Очень даже сумневаюсь :-P Откуда у таракана мысли? Если только тараканы в голове ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4528
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:22
#10046
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ибо даже тараканы имеют представление

___ Вот именно - это важно тараканам - а подавляющему большинству это все до одного места .
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:35
#10047
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Цитата:
Гога:

ну ты бы на себя пуху бы не накидывал.Какое ты имеешь право говорить от большинства? Тем более, утверждать что-то?!
Цитата:
Гога:
Вы это о ком ??

Извиняюсь,за жителя Краснодара.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 08:54
#10048
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Какое ты имеешь право говорить от большинства?

Ну не скажу за всех, но лично я никогда даже и не знал бы по Иманбека, если бы не форум НГ. :lol: 8-)
Да и про премию, ничего толком не знал. Вот какой просветительный форум оказывается. :lol:
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