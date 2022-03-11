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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:03
Цитата:
Очень может быть, но есть одно но. Компенсацию за Крым примерно оценивали в 90 миллиардов долларов. С ЛНР ДНР и спецоперацией условная сумма вырастет наверное вдвое, под двести миллиардов. Разумеется платить никто не будет, но проблемы будут примерно эквивалентны этой сумме. Так что 20 ярдов из этого видео не спасут.
таноми52:
Это правда так?
Это правда так?
Очень может быть, но есть одно но. Компенсацию за Крым примерно оценивали в 90 миллиардов долларов. С ЛНР ДНР и спецоперацией условная сумма вырастет наверное вдвое, под двести миллиардов. Разумеется платить никто не будет, но проблемы будут примерно эквивалентны этой сумме. Так что 20 ярдов из этого видео не спасут.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:14
Цитата:
____ Потом ответ озвучишь ??
Уже не ваш земляк:
Я лучше у таракана спрошу.
Я лучше у таракана спрошу.
____ Потом ответ озвучишь ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:15
Цитата:
Россия одним газом всё отобьёт.А ещё есть редкозёмы, алюминий, титан и прочие плюшки, не говоря уже о зерне и прочем.Что-то и компании передумывают уходить.Как говорится - ели, пили, веселились. Подсчитали - прослезились. Один только Макдональдс в месяц имел чистой прибыли 50 миллионов долларов.И потерять такой рынок - это надо быть клиническим дебилом.Скажу только за мебель - закрытию Икеи рады все мебельщики.
maxsaf:
Россия одним газом всё отобьёт.А ещё есть редкозёмы, алюминий, титан и прочие плюшки, не говоря уже о зерне и прочем.Что-то и компании передумывают уходить.Как говорится - ели, пили, веселились. Подсчитали - прослезились. Один только Макдональдс в месяц имел чистой прибыли 50 миллионов долларов.И потерять такой рынок - это надо быть клиническим дебилом.Скажу только за мебель - закрытию Икеи рады все мебельщики.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:16
Цитата:
Да я тебе и сейчас могу сказать - он тебя послал.
Гога:
Да я тебе и сейчас могу сказать - он тебя послал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:19
Ибо даже тараканы имеют представление о том, какую роль играют все эти "Грэмми", "Оскары", Золотые Пальмовые Ветви и Медведи. И только далёкий(и не только в географическом понятии) житель Ростова не в курсе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:30
Снова до утра ждать модерации
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.03.22 - 23:40
Цитата:
А как же? Конечно ждать - вдруг там мысль какая случайно промелькнет
Гога:
Снова до утра ждать модерации
Снова до утра ждать модерации
А как же? Конечно ждать - вдруг там мысль какая случайно промелькнет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:16
Цитата:
___ Вы это о ком ??
Уже не ваш земляк:
житель Ростова не в курсе.
житель Ростова не в курсе.
___ Вы это о ком ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:17
Цитата:
____ Кто ?? И куда ?
Уже не ваш земляк:
он тебя послал.
он тебя послал.
____ Кто ?? И куда ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:19
Цитата:
___ Очень даже сумневаюсь Откуда у таракана мысли? Если только тараканы в голове ?
maxsaf:
вдруг там мысль какая
вдруг там мысль какая
___ Очень даже сумневаюсь Откуда у таракана мысли? Если только тараканы в голове ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:22
Цитата:
___ Вот именно - это важно тараканам - а подавляющему большинству это все до одного места .
Уже не ваш земляк:
Ибо даже тараканы имеют представление
Ибо даже тараканы имеют представление
___ Вот именно - это важно тараканам - а подавляющему большинству это все до одного места .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 00:35
Цитата:
ну ты бы на себя пуху бы не накидывал.Какое ты имеешь право говорить от большинства? Тем более, утверждать что-то?!
Цитата:
Извиняюсь,за жителя Краснодара.
Гога:
ну ты бы на себя пуху бы не накидывал.Какое ты имеешь право говорить от большинства? Тем более, утверждать что-то?!
Цитата:
Гога:
Вы это о ком ??
Вы это о ком ??
Извиняюсь,за жителя Краснодара.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.03.22 - 08:54
Цитата:
Ну не скажу за всех, но лично я никогда даже и не знал бы по Иманбека, если бы не форум НГ.
Да и про премию, ничего толком не знал. Вот какой просветительный форум оказывается.
Уже не ваш земляк:
Какое ты имеешь право говорить от большинства?
Какое ты имеешь право говорить от большинства?
Ну не скажу за всех, но лично я никогда даже и не знал бы по Иманбека, если бы не форум НГ.
Да и про премию, ничего толком не знал. Вот какой просветительный форум оказывается.
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