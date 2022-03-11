Отправлено: - 08:54

Уже не ваш земляк:

Какое ты имеешь право говорить от большинства?

Цитата:Ну не скажу за всех, но лично я никогда даже и не знал бы по Иманбека, если бы не форум НГ.Да и про премию, ничего толком не знал. Вот какой просветительный форум оказывается.