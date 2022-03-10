Re: Все, что тебя касается... начинается

Отправлено: - 21:09

Maxsaf> простите не знаю как Вас зовут. Я писал , и знаете это до меня один известный российский писатель заметил. ни одна война не стоит одной детской жизни, это в в моей интерпретации, простите волнуюсь, не успел погуглить, чтобы точно сказать.Вы знаете, у меня изменилось отношение к В.В, пУТИНУ, Я ДУМАЛ ОН НАМНОГО АДЕКВАТНЕЕ. а ПО ПОВОДУ ТОГО ЧТО вЫ МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО 8 ЛЕТ УГОВАРИВАЛИ? пРОСТИТЕ, КОГДА БЫЛ МАЙДАН,Дончане тоже стояли там, потом они тихо свернулись и ушли, может тогда стоило отстаивать свои права. Насчет языка, я к стыду своему плохо знаю свой я зык, мои соседи, мне сказали а зачем учить казахский язык, это же не английский,такая логика. Хотя вчера возил русского паренька, говорит полгода учил, говорит по казахски гораздо лучше меня и у меня , казаха есть акцент, я не могу судить, но по моему он говорил чисто