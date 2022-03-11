Отправлено: - 19:51

Маркс:

Этим сообщением, как бы невзначай, создали ажиотажный спрос и теперь сахарок быстренько уйдет из стабфонда по спекулятивным ценам.

Цитата:Стабфонд не торгует по спекулятивным ценам,если у них дороже чем на рынке то он нафик никому не нужен,если дешевле то его дают в очень ограниченном количестве и по фиксированной цене,причем в договоре прописано почем тебе продали и по чём ты должен поставить в магазине,вот почему либо "товар в пути" либо ограничение по 1 кг в руки.