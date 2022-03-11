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≡ Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43751
Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли
Отправлено: 11.03.22 - 17:45
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"По информации регионов и Союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2823
Re: Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в...
Отправлено: 11.03.22 - 17:45
#1
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Цитата://По информации регионов и Союза торговых сетей,//


Если только эти регионы, не врут как обычно, для своего выдуманного рейтинга или сохранения своих кресел.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8538
Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли
Отправлено: 11.03.22 - 19:10
#2
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Цитата:
Для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будет предприниматься ряд мер, включая использование "оборотной схемы" торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.

Источник:

Не питайте иллюзий,в стабфондах если что то и есть ,то на всех в любом случае не хватит,мы уже видели месяц назад в суперах пустые полки с сахаром и надписью"Товар в пути"
У оптовиков сегодня сахара нет,а у перекупов по 390

[Исправлено: Добринцофф, 11.03.2022 - 19:21]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1853
Re: Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в...
Отправлено: 11.03.22 - 19:46
#3
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Этим сообщением, как бы невзначай, создали ажиотажный спрос и теперь сахарок быстренько уйдет из стабфонда по спекулятивным ценам. Никто же не хочет остаться летом без сахара, поэтому начнут тарить по любым ценам.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8538
Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли
Отправлено: 11.03.22 - 19:51
#4
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Цитата:
Маркс:
Этим сообщением, как бы невзначай, создали ажиотажный спрос и теперь сахарок быстренько уйдет из стабфонда по спекулятивным ценам.

Стабфонд не торгует по спекулятивным ценам,если у них дороже чем на рынке то он нафик никому не нужен,если дешевле то его дают в очень ограниченном количестве и по фиксированной цене,причем в договоре прописано почем тебе продали и по чём ты должен поставить в магазине,вот почему либо "товар в пути" либо ограничение по 1 кг в руки.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1853
Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли
Отправлено: 11.03.22 - 20:16
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Стабфонд не торгует по спекулятивным ценам

Добринцофф, вы что-ли главный честнарик среди акул затобольского предпринимательства? Неужели никогда не заморачивали мутных схем в своем малом бизнесе? Конечно же стабфонд продаст все как положено, по стабилизированным ценам. А потом как обычно где-то немного повисит табличка "товар в пути", а за это время цена подрастет на нужную величину и поступит в продажу. Все продавцы довольны и жмут друг другу руки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10932
Re: Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в...
Отправлено: 12.03.22 - 07:48
#6
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Люди перестаньте сахар лапатами в чашку чая сыпать. Видел- знаю . Оставьте сахар бабушкам на заготовки огурчиков, помидорчиков. А то как не придёшь в гости чай стакан и рядом ставят два кг сахара . Зачем? Что б почувствувать настоящий запах чая он должен быть без сахара. У меня дома 5 видов.
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