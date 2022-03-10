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Все, что тебя касается... начинается
Все, что тебя касается... начинается
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43751
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 10.03.22 - 01:15
Война России с Украиной дорого стоит во всех возможных смыслах этого выражения. Само собой, и экономически. И само собой, не только для непосредственно противоборствующих сторон. Казахстан связан бизнес-узами с обеими, с Россией особенно тесно. Поэтому экономический прессинг невиданной мощности, который мир включил относительно Российской Федерации, неминуемо будет влиять на Казахстан. И уже влияет.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 239
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:09
Maxsaf> простите не знаю как Вас зовут. Я писал , и знаете это до меня один известный российский писатель заметил. ни одна война не стоит одной детской жизни, это в в моей интерпретации, простите волнуюсь, не успел погуглить, чтобы точно сказать.Вы знаете, у меня изменилось отношение к В.В, пУТИНУ, Я ДУМАЛ ОН НАМНОГО АДЕКВАТНЕЕ. а ПО ПОВОДУ ТОГО ЧТО вЫ МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО 8 ЛЕТ УГОВАРИВАЛИ? пРОСТИТЕ, КОГДА БЫЛ МАЙДАН,Дончане тоже стояли там, потом они тихо свернулись и ушли, может тогда стоило отстаивать свои права. Насчет языка, я к стыду своему плохо знаю свой я зык, мои соседи, мне сказали а зачем учить казахский язык, это же не английский,такая логика. Хотя вчера возил русского паренька, говорит полгода учил, говорит по казахски гораздо лучше меня и у меня , казаха есть акцент, я не могу судить, но по моему он говорил чисто
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 239
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:13
кстати, под шумок мы пару лет назад заключили это скандальное соглашение с ЕС, единственное различие с Украиной у нас нет безвиза
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8872
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:36
Цитата:
Не, это не единственное. У вас и госпереворота в 2014-ом не было. В 2022-ом он не состоялся. И ещё много чего разного.
[Исправлено: elektron, 11.03.2022 - 16:37]
saba:
единственное различие с Украиной у нас нет безвиза
единственное различие с Украиной у нас нет безвиза
Не, это не единственное. У вас и госпереворота в 2014-ом не было. В 2022-ом он не состоялся. И ещё много чего разного.
[Исправлено: elektron, 11.03.2022 - 16:37]
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:44
Цитата:
С портретами Бандеры стояли, или скакали под кричалку "кто не скачет, тот москаль"? Что там делали Дончане? Пруфы есть?
saba:
Дончане тоже стояли там, потом они тихо свернулись и ушли, может тогда стоило отстаивать свои права
Дончане тоже стояли там, потом они тихо свернулись и ушли, может тогда стоило отстаивать свои права
С портретами Бандеры стояли, или скакали под кричалку "кто не скачет, тот москаль"? Что там делали Дончане? Пруфы есть?
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:46
Цитата:
Вопрос к тем казахстанцам, кто поддерживает госпереворот в Украине: в Казахстане вы тоже поддерживаете госпереворот и насильственную смену власти?
elektron:
У вас и госпереворота в 2014-ом не было. В 2022-ом он не состоялся. И ещё много чего разного.
У вас и госпереворота в 2014-ом не было. В 2022-ом он не состоялся. И ещё много чего разного.
Вопрос к тем казахстанцам, кто поддерживает госпереворот в Украине: в Казахстане вы тоже поддерживаете госпереворот и насильственную смену власти?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16163
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:58
Цитата:
договор о партнерстве и сотрудничестве с ес.
у России с ес такой же договор вроде как.
saba:
кстати, под шумок мы пару лет назад заключили это скандальное соглашение с ЕС
кстати, под шумок мы пару лет назад заключили это скандальное соглашение с ЕС
договор о партнерстве и сотрудничестве с ес.
у России с ес такой же договор вроде как.
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:59
Цитата:
Незнание вашего языка это ваша проблема, ко мне она никакого отношения не имеет. К моей радости я знаю английский и разумеется русский, которые покрывают все мои потребности в общении.
saba:
Насчет языка, я к стыду своему плохо знаю свой я зык, мои соседи, мне сказали а зачем учить казахский язык, это же не английский,такая логика.
Насчет языка, я к стыду своему плохо знаю свой я зык, мои соседи, мне сказали а зачем учить казахский язык, это же не английский,такая логика.
Незнание вашего языка это ваша проблема, ко мне она никакого отношения не имеет. К моей радости я знаю английский и разумеется русский, которые покрывают все мои потребности в общении.
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 22:13
Цитата:
Но свой родной - не знаешь.Тут все в курсе.
maxsaf:
К моей радости я знаю английский и разумеется русский
К моей радости я знаю английский и разумеется русский
Но свой родной - не знаешь.Тут все в курсе.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16163
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 22:28
Президент США Байден заявил о запрете импорта водки, бриллиантов и морепродуктов из России.
не знаю, выживут ли они после этого.
не знаю, выживут ли они после этого.
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 23:11
Цитата:
Я при этом никакого дискомфорта или сожаления не испытываю, и не собираюсь тут страдания имитировать по этому поводу
Уже не ваш земляк:
Но свой родной - не знаешь.Тут все в курсе.
Но свой родной - не знаешь.Тут все в курсе.
Я при этом никакого дискомфорта или сожаления не испытываю, и не собираюсь тут страдания имитировать по этому поводу
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 12.03.22 - 00:31
Цитата:
А чего же тогда до внучка докапывался за казахский?!
maxsaf:
А чего же тогда до внучка докапывался за казахский?!
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 12.03.22 - 01:45
Кто-то начинает прозревать.
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 12.03.22 - 08:44
Цитата:
А ты так и не понял?)) Это все из-за Абайки, чтобы он там в своем блокнотике пометку сделал, что если он не заставит или не уговорит 112-го выучить свой родной язык - чтобы к остальным даже не пытался докапываться 112-ый сказал что молоток для беседы приготовил
Уже не ваш земляк:
А чего же тогда до внучка докапывался за казахский?!
А чего же тогда до внучка докапывался за казахский?!
А ты так и не понял?)) Это все из-за Абайки, чтобы он там в своем блокнотике пометку сделал, что если он не заставит или не уговорит 112-го выучить свой родной язык - чтобы к остальным даже не пытался докапываться 112-ый сказал что молоток для беседы приготовил
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