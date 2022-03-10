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≡ Все, что тебя касается... начинается
 
 
Страница 4 из 4«1234
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43751
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 10.03.22 - 01:15
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Война России с Украиной дорого стоит во всех возможных смыслах этого выражения. Само собой, и экономически. И само собой, не только для непосредственно противоборствующих сторон. Казахстан связан бизнес-узами с обеими, с Россией особенно тесно. Поэтому экономический прессинг невиданной мощности, который мир включил относительно Российской Федерации, неминуемо будет влиять на Казахстан. И уже влияет.


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
239
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:09
#45
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Maxsaf> простите не знаю как Вас зовут. Я писал , и знаете это до меня один известный российский писатель заметил. ни одна война не стоит одной детской жизни, это в в моей интерпретации, простите волнуюсь, не успел погуглить, чтобы точно сказать.Вы знаете, у меня изменилось отношение к В.В, пУТИНУ, Я ДУМАЛ ОН НАМНОГО АДЕКВАТНЕЕ. а ПО ПОВОДУ ТОГО ЧТО вЫ МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО 8 ЛЕТ УГОВАРИВАЛИ? пРОСТИТЕ, КОГДА БЫЛ МАЙДАН,Дончане тоже стояли там, потом они тихо свернулись и ушли, может тогда стоило отстаивать свои права. Насчет языка, я к стыду своему плохо знаю свой я зык, мои соседи, мне сказали а зачем учить казахский язык, это же не английский,такая логика. Хотя вчера возил русского паренька, говорит полгода учил, говорит по казахски гораздо лучше меня и у меня , казаха есть акцент, я не могу судить, но по моему он говорил чисто
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
239
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:13
#46
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кстати, под шумок мы пару лет назад заключили это скандальное соглашение с ЕС, единственное различие с Украиной у нас нет безвиза
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8872
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:36
#47
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Цитата:
saba:
единственное различие с Украиной у нас нет безвиза

Не, это не единственное. ;-) У вас и госпереворота в 2014-ом не было. В 2022-ом он не состоялся. И ещё много чего разного. :-)

[Исправлено: elektron, 11.03.2022 - 16:37]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:44
#48
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Цитата:
saba:
Дончане тоже стояли там, потом они тихо свернулись и ушли, может тогда стоило отстаивать свои права

С портретами Бандеры стояли, или скакали под кричалку "кто не скачет, тот москаль"? Что там делали Дончане? Пруфы есть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:46
#49
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Цитата:
elektron:
У вас и госпереворота в 2014-ом не было. В 2022-ом он не состоялся. И ещё много чего разного.

Вопрос к тем казахстанцам, кто поддерживает госпереворот в Украине: в Казахстане вы тоже поддерживаете госпереворот и насильственную смену власти?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16163
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:58
#50
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Цитата:
saba:
кстати, под шумок мы пару лет назад заключили это скандальное соглашение с ЕС


договор о партнерстве и сотрудничестве с ес.
у России с ес такой же договор вроде как.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 21:59
#51
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Цитата:
saba:
Насчет языка, я к стыду своему плохо знаю свой я зык, мои соседи, мне сказали а зачем учить казахский язык, это же не английский,такая логика.

Незнание вашего языка это ваша проблема, ко мне она никакого отношения не имеет. К моей радости я знаю английский и разумеется русский, которые покрывают все мои потребности в общении.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 22:13
#52
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Цитата:
maxsaf:
К моей радости я знаю английский и разумеется русский

Но свой родной - не знаешь.Тут все в курсе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16163
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 22:28
#53
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Президент США Байден заявил о запрете импорта водки, бриллиантов и морепродуктов из России.

не знаю, выживут ли они после этого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 11.03.22 - 23:11
#54
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но свой родной - не знаешь.Тут все в курсе.

Я при этом никакого дискомфорта или сожаления не испытываю, и не собираюсь тут страдания имитировать по этому поводу :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 12.03.22 - 00:31
#55
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Цитата:
maxsaf:

А чего же тогда до внучка докапывался за казахский?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Re: Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 12.03.22 - 01:45
#56
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Кто-то начинает прозревать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
Все, что тебя касается... начинается
Отправлено: 12.03.22 - 08:44
#57
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А чего же тогда до внучка докапывался за казахский?!

А ты так и не понял?)) Это все из-за Абайки, чтобы он там в своем блокнотике пометку сделал, что если он не заставит или не уговорит 112-го выучить свой родной язык - чтобы к остальным даже не пытался докапываться :lol: 112-ый сказал что молоток для беседы приготовил :lol:
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