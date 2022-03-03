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≡ По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43751
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 13:38
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбасе (так Роскомнадзор требует называть войну между Россией и Украиной). "НГ" попросила жительниц двух стран рассказать, что они думают об этом конфликте.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1580
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 21:19
#45
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Цитата:
Мы с одногруппниками принимали ребят оттуда, которых к нам переводили, кормили своей едой, давали свою одежду, давали им денег на проезд и покупали нужные им вещи для учебы и гигиены. И так делал каждый вуз каждого города. Мы не кричали об этом. Семьям давали квартиры. Так что пусть не врут. А что сделали они?


При чем тут то, что вы им якобы дали деньги на проезд. Вы их бомбили 8 лет! Не долбили бы Донбасс, не надо было бы помощи (если это можно назвать помощью) вашей. А то автобус они оплатили и зубную щетку купили. Сравнила. Там и в ноги упасть не спасет ваши души. Теперь можете написать номер карты, скинут вам на проезд в автобусе и средства личной гигиены, на туалетную бумагу, она сейчас кстати.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
366
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 21:36
#46
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Цитата:
ACROS:
сегодня запросто общается

прям мои мысли изложили)
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
207
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 05.03.22 - 23:33
#47
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Фашистская пропаганда уже дошла до НГ? В Казахстане ещё не приняли закон о фейках? А зря! Все прекрасно в январе видели до чего доводят такие агитматериалы. Если не взять "за горло" этих пропагандистов, они не остановятся после январской промашки и приведут нашу страну к краху. Пример украины это ярчайший пример. Используются всё те же методы, всё те же инструменты, в их основе разжигание русофобии, раскол в обществе, ведущий к дистабилизации обстановки в странах постсоветского пространства. А это всё в свою очередь является подготовкой к смене власти. Неужели ещё не все люди понимают что их используют в качестве инструмента, что их руками толкают страны на край пропасти??? 🤦🏻‍♂️
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
207
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 05.03.22 - 23:43
#48
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Цитата:
Сама я снять не смогла, попросила знакомых. Посмотрите, что происходит в нашем городе

А из окна своего дома снять панораму города было никак? А мои знакомые снимали! Стоит Харьков как и стоял. И киев тоже. По крайней мере на момент написания этой статьи. Россия по жилым домам не била и не бьёт. А если бы пошла на такой шаг, то завершила бы операцию за день-два, сравняв города с землёй и похоронив нацистов под руинами домов! Но операция идёт уже больше недели, и как когда-то наши деды, гибнут сейчас российские солдаты в борьбе против фашизма
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 06.03.22 - 00:12
#49
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Цитата:
Николаич I:
А из окна своего дома снять панораму города было никак?

Слишком красиво и подозрительно тихо :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
822
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 06.03.22 - 12:37
#50
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Карточки Visa и Mastercard Альфа-банка продолжат работать за границей везде, где принимается "Мир", сообщили в банке
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
822
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 06.03.22 - 12:39
#51
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"Мне говорили, что чеченцы всех стреляют", - заявил подросток. "Нет, наоборот, чеченцы всех защищают!" - ответил боец с кавказским акцентом.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
822
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 06.03.22 - 12:39
#52
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В спецоперации на Донбассе принимают участие только профессиональные военные, призывников нет ни одного — Путин
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
822
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 06.03.22 - 12:40
#53
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Депутат Рады сообщил, что СБУ якобы при задержании убила члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Киреева, официального подтверждения нет
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
140
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 10.03.22 - 18:23
#54
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Давно тут не был. Как та тетка говорила, любители Россия 24, Первого канала, "бомбу на вас" :lol: (шутка)

Цитата:
В спецоперации на Донбассе принимают участие только профессиональные военные, призывников нет ни одного — Путин


Уже официально признанное вранье.

Цитата:
А если бы пошла на такой шаг, то завершила бы операцию за день-два, сравняв города с землёй и похоронив нацистов под руинами домов


Примерно это и происходит, постепенно обруиниваются города "высокоточным оружием". Изюм, Харьков, Чернигов, Мариуполь. Думаю, если они уже совсем спятят и перейдут на ковровые бомбардировки, то прилетит НАТО. Здравый смысл имеет тонкий баланс.

Цитата:
Фашистская пропаганда уже дошла до НГ? В Казахстане ещё не приняли закон о фейках? А зря! Все прекрасно в январе видели до чего доводят такие агитматериалы.


Все прекрасно видели на примере Луганска и Донецка, до чего доводят телевизионная геббельс-пропаганда с Киселевыми/Соловьевыми/Скабеевыми и недоимперские потуги пенсионеров во власти. К сепаратизму и гражданской войне. Я против национализма, и украинцев святыми не считаю, но лезть на международно признанные границы и объявлять себя вершителем судеб позволено разве что Богу. Бомбить города, за то что в Киеве прошел марш нацистов (а в России нет нациков, и никто не громил рынки?). Просто пересидевший президент поверил в свою святость и уподобляется богу, это уже направление.

В Харькове, Одессе и в целом на востоке/центр много говорят на русском. На российском ТВ акцентируют, что в Киеве говорят (политики) на украинском. Львов понятное дело. Но именно в обиходе у половины украинцев точно русский.

Украинцы готовы умирать за свои земли. Войска присланные Путины умирают за его имперскую идеологию.

70 лет, надо поливать цветы и подстригать газон, а он ставит крест на молодом поколении. Под санкциями вся страна будет вымирать. Славянское население и без этого убывало.

[Исправлено: Muad Dib, 10.03.2022 - 18:27]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 11.03.22 - 22:55
#55
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Цитата:
Muad Dib:

А как быть теперь с санкциями? И почему Боррель сказал, что обещать принять Украину в НАТО было большой ошибкой? Наверное, он тоже одурманен путинской пропагандой?
Ну а по факту - все эти западные "эксперты" не знают ни Россию, ни россиян,от слова "совсем".Если бы ЕС, Великобритания и США ограничились бы персональными санкциями,то, может быть, чего-то и добились. Но когда они наложили санкции на всю Россию,то очень сильно облажались.Они думали, что это всё хиханьки и хаханьки, что народ выйдет на улицы.Типа, упал уровень жизни.Да мы никогда и не жили хорошо!А почему?! Да потому, что как только русский народ начинает жить хорошо,так ему сразу какие-нибудь санкции прилетают!Америка руками украинцев решила воевать с Россией! А тупые салоеды вообще ничего не соображают.Как я уже рассказывал здесь, у нас на работе есть девушка из Николаева.Так в свете последних событий(Николаев стали бомбить),я у неё поинтересовался,что там её родня говорит.Так она сказала,что послала эту родню подальше.Они заявили, что Донбасс,оказывается,все эти 8 лет бомбит Россия.Обвинили её в том,что теперь их бомбит Россия.И в 14-ом году ЕС точно так же развели украинцев.Но думать головой - это не про них.Зачем ЕС ещё одни нищеброды?!Они не знают,что с румынами и болгарами делать.А ещё есть Греция.
ПыСы.Очень смешно читать вот таких вот переживающих за Украину.Ведь они не за Украину переживают,а высказывают свою русофобию.Почему ты не переживал за то,что Украина 8 лет бомбила Донбасс?! А,понятно - двойные стандарты!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 11.03.22 - 23:04
#56
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Вот что об этом говорит украинский эксперт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15733
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 11.03.22 - 23:08
#57
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Цитата:
Muad Dib:
Украинцы готовы умирать за свои земли.

Что со мной не так? Я не готов)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8872
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 11.03.22 - 23:11
#58
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Цитата:
гражданин СССР:
что СБУ якобы при задержании убила члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Киреева, официального подтверждения нет

Уже подтверждена, причём с одной стороны его героем воспевают, с другой двойным агентом.Цитата:
Muad Dib:
Уже официально признанное вранье.

подтверждено официально.Цитата:
Muad Dib:
В Харькове, Одессе и в целом на востоке/центр много говорят на русском. На российском ТВ акцентируют, что в Киеве говорят (политики) на украинском. Львов понятное дело. Но именно в обиходе у половины украинцев точно русский.

Вы не поняли причинно-следственный пазл? Дело не в языке, или вернее не только в нём.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1743
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 12.03.22 - 00:29
#59
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Цитата:
maxsaf:
Что со мной не так? Я не готов

Так ты и не украинец!
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