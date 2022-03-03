Отправлено: - 18:23

В спецоперации на Донбассе принимают участие только профессиональные военные, призывников нет ни одного — Путин

А если бы пошла на такой шаг, то завершила бы операцию за день-два, сравняв города с землёй и похоронив нацистов под руинами домов

Фашистская пропаганда уже дошла до НГ? В Казахстане ещё не приняли закон о фейках? А зря! Все прекрасно в январе видели до чего доводят такие агитматериалы.

[Исправлено: Muad Dib, 10.03.2022 - 18:27]

Давно тут не был. Как та тетка говорила, любители Россия 24, Первого канала, "бомбу на вас"(шутка)Цитата:Уже официально признанное вранье.Цитата:Примерно это и происходит, постепенно обруиниваются города "высокоточным оружием". Изюм, Харьков, Чернигов, Мариуполь. Думаю, если они уже совсем спятят и перейдут на ковровые бомбардировки, то прилетит НАТО. Здравый смысл имеет тонкий баланс.Цитата:Все прекрасно видели на примере Луганска и Донецка, до чего доводят телевизионная геббельс-пропаганда с Киселевыми/Соловьевыми/Скабеевыми и недоимперские потуги пенсионеров во власти. К сепаратизму и гражданской войне. Я против национализма, и украинцев святыми не считаю, но лезть на международно признанные границы и объявлять себя вершителем судеб позволено разве что Богу. Бомбить города, за то что в Киеве прошел марш нацистов (а в России нет нациков, и никто не громил рынки?). Просто пересидевший президент поверил в свою святость и уподобляется богу, это уже направление.В Харькове, Одессе и в целом на востоке/центр много говорят на русском. На российском ТВ акцентируют, что в Киеве говорят (политики) на украинском. Львов понятное дело. Но именно в обиходе у половины украинцев точно русский.Украинцы готовы умирать за свои земли. Войска присланные Путины умирают за его имперскую идеологию.70 лет, надо поливать цветы и подстригать газон, а он ставит крест на молодом поколении. Под санкциями вся страна будет вымирать. Славянское население и без этого убывало.