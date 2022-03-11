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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16163
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.03.22 - 16:26
#6901
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Цитата:
elektron:
Парк ярдин де Люксенбург


все знаешь.
да, Люксембу́ргский сад в Латинском квартале, в центре Парижа.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16163
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.03.22 - 21:03
#6902
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вот ответ

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[Исправлено: alex_60, 11.03.2022 - 21:09]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24454
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 00:26
#6903
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Цитата:
alex_60:

Да, вижу тебя,стоишь, на Елисейских Полях... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 12.03.2022 - 00:27]
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