Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники

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Все основано на бретон-вудской системе. Кто знает, может все изменится будет какая нибудь москово-пекинская система, которая забила на их систему. И будут существовать 2 системы, почему бы и нет. Конечно как бы фантастика, но пуркуа па.