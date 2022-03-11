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≡ "Тобол" потерял очки после удачного старта в КПЛ-2022
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43751
"Тобол" потерял очки после удачного старта в КПЛ-2022
Отправлено: 11.03.22 - 23:46
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"Каспий" отобрал очки у "Тобола" во втором туре чемпионата Казахстана по футболу. Напомним, что в первом туре "Тобол" дома победил "Акжайык" (1:0). В третьем туре, 17 марта, "Тобол" примет "Кызыл-Жар".
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12156
Re: "Тобол" потерял очки после удачного старта в...
Отправлено: 11.03.22 - 23:46
#1
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Моя бабушка тоже иногда теряла очки :lol: :lol:
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