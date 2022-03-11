Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Подслушано в такси
Подслушано в такси
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43748
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 11:36
Сегодня ездил в областной центр, возвращался на индрайвере. Таксист торопился и не стал набивать в салон пассажиров, поехали на легке, спереди студентка, на заднем я и ещё кто-то, вроде работник ресторана.
Читать новость
Читать новость
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2417
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 11:36
А в чём собственно новость? Обычные будни нашЫх правоохранителей...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15724
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 12:01
Переаттестация прошла на отлично)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24453
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 16:15
Цитата:
Цитата:
стали отмечать праздник.
А праздник у них, 24 июня...
maxsaf:
Переаттестация прошла
Переаттестация прошла
Цитата:
стали отмечать праздник.
А праздник у них, 24 июня...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 957
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 16:57
Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали . И ещё женщина в такой смешной шапке, пожилой мужчина ещё, ещё женщина, одна с ребёнком. Потом зашёл мужик, а женщина в шапке вышла. Потом я сам уже вышел, не знаю чем кончилось
[Исправлено: antonK, 11.03.2022 - 16:58]
[Исправлено: antonK, 11.03.2022 - 16:58]
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 17:53
Цитата:
Утром хотел поехать на автобусе, но решил остаться дома на диване. Включил тихую приятную музыку и закрыл глаза. Задремал. Во сне никого не видел и ничего не слышал. Или просто не запомнил, что снилось. Проснулся и выглянул в окно. Холодно, блин! А дома хорошо.
antonK:
Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали .
Сейчас ехал в автобусе и со мной два пацана ехали .
Утром хотел поехать на автобусе, но решил остаться дома на диване. Включил тихую приятную музыку и закрыл глаза. Задремал. Во сне никого не видел и ничего не слышал. Или просто не запомнил, что снилось. Проснулся и выглянул в окно. Холодно, блин! А дома хорошо.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 206
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 19:42
У ТАКСИСТОВ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК . ЛЮДИ РАССКАЗЫВАЮТ: ЧТО НИ ТАЧКА ЭКОНОМ-КЛАССА, ТАК ВНУТРИ САБАНТУЙ — "ВЕСЬ ФАШИСТСКИЙ МИР РАКОМ СТАВИМ!". НА ТАКСИСТСКИХ ЛИЦАХ РУМЯН, КОЖА СВЕТЛА, ГЛАЗА ИСКРЯТ. ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА НА РУКАХ ОБРАЗУЮТ ГЕРБ СССР. С ПРИБОРНОЙ ДОСКИ НА ПАССАЖИРА ЛУКАВО И ГРОЗНО СМОТРИТ ИКОНА СТАЛИНА. "ВОТ СТОЛЬКО ДО ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ!" "Я ДУМАЛ ПУТИН ЖУЛИК, А ОН ПРОСТО НАМ БОЛЬШОЙ ПОДАРОК ГОТОВИЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ!" ЛЮДИ ОТ ЭТИХ РАССКАЗОВ ПОСРЕДИ ПОЕЗДКИ НА МОРОЗ В УЖАСЕ ВЫБЕГАЮТ, ЗАБЫВАЯ РАДИКЮЛИ В САЛОНЕ. А ТАКСИСТЫ ПОБЕДОНОСНО ХОХОЧАТ ИМ ВСЛЕД: "ГЛЯ, ЛИБЕРДА НА РЕАГЕНТАХ ЗАЕРЗАЛА!" В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРЕДЛАГАЮ СФОРМИРОВАТЬ ОСОБЫЕ ТАКСИСТСКИЕ БАТАЛЬОНЫ И ОТПРАВЛЯТЬ ИХ В САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ. Я ДУМАЮ, ЭТО ТАКИЕ ВОЛКОЛАКИ, ЧТО ИХ И ОГОНЬ НЕ ВОЗЬМЕТ. НА ШТАНДАРТЕ БАТАЛЬОНА БУДЕТ ИЗОБРАЖЕНЫ ШАШЕЧКИ. НА УТРЕННЕМ РАЗВОДЕ ВМЕСТО ГИМНА БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ ИМ ПЕСНЮ ВОРОВАЕК "ТОПОЛЯ ПРЕДАТЕЛИ". УНИФОРМА ИМ НЕ НУЖНА, ПУСТЬ ВОЮЮТ В ЧЕМ ХОДЯТ, ТАК ДАЖЕ СТРАШНЕЕ БУДЕТ. МОЖНО И НА ПОЛИТРУКАХ СЭКОНОМИТЬ, ВЕДЬ КАЖДЫЙ ТАКСИСТ ОСВЕДОМЛЕН ПОХЛЕЩЕ ВОЕННОГО ПРЕСС-АТТАШЕ. Я И В МИРНОЕ ВРЕМЯ УДИВЛЯЛСЯ ГЛУБИНЕ ИХ ПОЗНАНИЯ. МНЕ ОДИН АРМЯНИН НА БИТОЙ ШКОДЕ ВСЁ РАССКАЗАЛ: И КАК ЧИСЛЕННОСТЬ ПЛАНЕТЫ ПОДРИХТОВАЛИ И КАК НАТО ГОТОВИТ ДИЛДО-РОТЫ ДЛЯ УСЕЧЕНИЯ НАШЕГО ДУХА, И ЧТО ЦЕНТРОБАНК ПЕЧАТАЕТ ПОГАНЫЕ КУПЮРЫ С ПОКРЫТИЕМ, ОТ КОТОРОГО У ДЕТИШЕК ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ НЕДУГ. И КАК С САМОЛЕТОВ ХИМТРЕЙЛОМ НА НАС ЛЬЕТСЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЖИЖА. ВСЁ, ГОВОРИТ, УЖЕ ДАВНО ИЗВЕСТНО И ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ В КУРСЕ. А ПУТИН ПРОСТО ЖДЕТ МОМЕНТА, ЧТОБЫ В ОДИН КОН СО ВСЕЙ КУЧЕЙ РАСПРАВИТЬСЯ, КАК ТЫ НЕ УБИРАЕШЬСЯ НЕДЕЛИ ДВЕ, КОПИШЬ ГРЯЗНЫЕ ТАРЕЛКИ, ПУКИ ПЫЛИ ПОД ДИВАНОМ, А ПОТОМ УТРОМ В СУББОТУ РРРАЗ - И ЗАЖЖУЖАЛ ПЫЛЕСОС. НА ПИТАНИИ ТОЖЕ ЭКОНОМИЯ ВЫЙДЕТ. ТАКСИСТУ БАНКУ РЕД БУЛЛА, САМСУ И КОФЕ ТРИ В ОДНОМ — ОН НА ЭТОМ ЗАРЯДЕ ДО НИКАРАГУА ДОЙДЕТ. КОРОЧЕ, ОДНИ ПЛЮСЫ ОТ ТАКОГО БАТАЛЬОНА. МИНУС ВСЕГО ОДИН. - СЛУШАЙ ПРИКАЗ: ВЫПУСТИТЬ НА МАРШ 12 БОЕВЫХ МАШИН! - ВАШ ТАНК ПРИЕДЕТ ЧЕРЕЗ 12 МИНУТ (А ПОТОМ ЗАПЛУТАЕТ В ДВОРАХ И ВОВСЕ ИСЧЕЗНЕТ. А ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА ПРИДЕТ ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ КУПОН НА 100 РУБЛЕЙ)
Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:17
Цитата:
Копипастная истерика.
YESNO:
Копипастная истерика.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 774
Re: Подслушано в такси
Отправлено: 11.03.22 - 20:23
Пора народные новости переименовать в народные сплетни. Агенство ББС- бабка бабке сказала...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 55
|Зарегистрированные пользователи: Маркс
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать