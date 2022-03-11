Re: Подслушано в такси

Отправлено: - 19:42

У ТАКСИСТОВ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК . ЛЮДИ РАССКАЗЫВАЮТ: ЧТО НИ ТАЧКА ЭКОНОМ-КЛАССА, ТАК ВНУТРИ САБАНТУЙ — "ВЕСЬ ФАШИСТСКИЙ МИР РАКОМ СТАВИМ!". НА ТАКСИСТСКИХ ЛИЦАХ РУМЯН, КОЖА СВЕТЛА, ГЛАЗА ИСКРЯТ. ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА НА РУКАХ ОБРАЗУЮТ ГЕРБ СССР. С ПРИБОРНОЙ ДОСКИ НА ПАССАЖИРА ЛУКАВО И ГРОЗНО СМОТРИТ ИКОНА СТАЛИНА. "ВОТ СТОЛЬКО ДО ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ!" "Я ДУМАЛ ПУТИН ЖУЛИК, А ОН ПРОСТО НАМ БОЛЬШОЙ ПОДАРОК ГОТОВИЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ!" ЛЮДИ ОТ ЭТИХ РАССКАЗОВ ПОСРЕДИ ПОЕЗДКИ НА МОРОЗ В УЖАСЕ ВЫБЕГАЮТ, ЗАБЫВАЯ РАДИКЮЛИ В САЛОНЕ. А ТАКСИСТЫ ПОБЕДОНОСНО ХОХОЧАТ ИМ ВСЛЕД: "ГЛЯ, ЛИБЕРДА НА РЕАГЕНТАХ ЗАЕРЗАЛА!" В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРЕДЛАГАЮ СФОРМИРОВАТЬ ОСОБЫЕ ТАКСИСТСКИЕ БАТАЛЬОНЫ И ОТПРАВЛЯТЬ ИХ В САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ. Я ДУМАЮ, ЭТО ТАКИЕ ВОЛКОЛАКИ, ЧТО ИХ И ОГОНЬ НЕ ВОЗЬМЕТ. НА ШТАНДАРТЕ БАТАЛЬОНА БУДЕТ ИЗОБРАЖЕНЫ ШАШЕЧКИ. НА УТРЕННЕМ РАЗВОДЕ ВМЕСТО ГИМНА БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ ИМ ПЕСНЮ ВОРОВАЕК "ТОПОЛЯ ПРЕДАТЕЛИ". УНИФОРМА ИМ НЕ НУЖНА, ПУСТЬ ВОЮЮТ В ЧЕМ ХОДЯТ, ТАК ДАЖЕ СТРАШНЕЕ БУДЕТ. МОЖНО И НА ПОЛИТРУКАХ СЭКОНОМИТЬ, ВЕДЬ КАЖДЫЙ ТАКСИСТ ОСВЕДОМЛЕН ПОХЛЕЩЕ ВОЕННОГО ПРЕСС-АТТАШЕ. Я И В МИРНОЕ ВРЕМЯ УДИВЛЯЛСЯ ГЛУБИНЕ ИХ ПОЗНАНИЯ. МНЕ ОДИН АРМЯНИН НА БИТОЙ ШКОДЕ ВСЁ РАССКАЗАЛ: И КАК ЧИСЛЕННОСТЬ ПЛАНЕТЫ ПОДРИХТОВАЛИ И КАК НАТО ГОТОВИТ ДИЛДО-РОТЫ ДЛЯ УСЕЧЕНИЯ НАШЕГО ДУХА, И ЧТО ЦЕНТРОБАНК ПЕЧАТАЕТ ПОГАНЫЕ КУПЮРЫ С ПОКРЫТИЕМ, ОТ КОТОРОГО У ДЕТИШЕК ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ НЕДУГ. И КАК С САМОЛЕТОВ ХИМТРЕЙЛОМ НА НАС ЛЬЕТСЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЖИЖА. ВСЁ, ГОВОРИТ, УЖЕ ДАВНО ИЗВЕСТНО И ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ В КУРСЕ. А ПУТИН ПРОСТО ЖДЕТ МОМЕНТА, ЧТОБЫ В ОДИН КОН СО ВСЕЙ КУЧЕЙ РАСПРАВИТЬСЯ, КАК ТЫ НЕ УБИРАЕШЬСЯ НЕДЕЛИ ДВЕ, КОПИШЬ ГРЯЗНЫЕ ТАРЕЛКИ, ПУКИ ПЫЛИ ПОД ДИВАНОМ, А ПОТОМ УТРОМ В СУББОТУ РРРАЗ - И ЗАЖЖУЖАЛ ПЫЛЕСОС. НА ПИТАНИИ ТОЖЕ ЭКОНОМИЯ ВЫЙДЕТ. ТАКСИСТУ БАНКУ РЕД БУЛЛА, САМСУ И КОФЕ ТРИ В ОДНОМ — ОН НА ЭТОМ ЗАРЯДЕ ДО НИКАРАГУА ДОЙДЕТ. КОРОЧЕ, ОДНИ ПЛЮСЫ ОТ ТАКОГО БАТАЛЬОНА. МИНУС ВСЕГО ОДИН. - СЛУШАЙ ПРИКАЗ: ВЫПУСТИТЬ НА МАРШ 12 БОЕВЫХ МАШИН! - ВАШ ТАНК ПРИЕДЕТ ЧЕРЕЗ 12 МИНУТ (А ПОТОМ ЗАПЛУТАЕТ В ДВОРАХ И ВОВСЕ ИСЧЕЗНЕТ. А ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА ПРИДЕТ ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ КУПОН НА 100 РУБЛЕЙ)