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≡ Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43748
Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники
Отправлено: 11.03.22 - 13:16
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В ряде банков подтвердили, что проблемы связаны с сложностями с доставкой валюты в Казахстан из-за санкций против России и конфликта в Украине. Со вчерашнего дня в интернете казахстанцы обсуждают об информацию о дефиците долларов в стране.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16156
Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники
Отправлено: 11.03.22 - 20:00
#15
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Цитата:
maxsaf:
меня есть идея получше. Н


он наверное не знает где то , что он заработал честным путем.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8538
Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники
Отправлено: 11.03.22 - 20:01
#16
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Цитата:
alex_60:
на складской товарооборот в долларах что ли идет?

Да,оптовики за импортные фрукты-овощи рассчитываются валютой.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8865
Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники
Отправлено: 11.03.22 - 20:02
#17
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Цитата:
alex_60:
он наверное не знает где то , что он заработал честным путем.

Непосильным трудом, нажито (с) :lol:

[Исправлено: elektron, 11.03.2022 - 15:03]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15724
Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники
Отправлено: 11.03.22 - 20:05
#18
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Цитата:
alex_60:
что он заработал честным путем.

А че, те кто щас излишки в фонд перечисляют - нечестным путем нажили? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16156
Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их доставки из других стран - источники
Отправлено: 11.03.22 - 20:10
#19
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Цитата:
maxsaf:
нечестным путем нажили


грехи замаливают.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
774
Re: Дефицит долларов в Казахстане связан с удлинением сроков их...
Отправлено: 11.03.22 - 20:16
#20
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Цитата:
Дефицит долларов в Казахстане связан с

Ну ладно, с сахаром дефицит, понятное дело. Всех одновременно на сладенькое потянуло.
Но с долларами, что не так!? Что и доллары едите чтоли!?

:oops:
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