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≡ 11 заболевших и темп прироста 0,02% - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43748
11 заболевших и темп прироста 0,02% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 11.03.22 - 12:59
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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась так: Костанай - 3, Рудный – 3, Житикара – 2, по 1 случаю в Костанайском, Камыстинском, Федоровском районах. 10 пациентов обследованы по самообращению, 1 с профилактической целью.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16156
Re: 11 заболевших и темп прироста 0,02% - Хроника пандемии в...
Отправлено: 11.03.22 - 12:59
#1
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а в это время
В Чечне отменяются все коронавирусные ограничения,
в том числе обязательное ношение масок.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2822
Re: 11 заболевших и темп прироста 0,02% - Хроника пандемии в...
Отправлено: 11.03.22 - 13:11
#2
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Цитата:
alex_60:
В Чечне


Во Франции - тоже.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16156
11 заболевших и темп прироста 0,02% - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 11.03.22 - 20:07
#3
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ашик и маски на улицах отменили.
еще что то там отменили.

[Исправлено: alex_60, 11.03.2022 - 20:08]
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