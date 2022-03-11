Отправлено: - 20:07

Эти вопросы свидетель задавал несколько раз, но никто из представителей КТЭК не смог ему объяснить эти противоречия. Аскар Бекпаганбетов пытался доказать

Цитата:Последнее мм... выражовывание, немножечко некорректно. Он не пытается что-то доказать, а хочет выкрутиться. И может бесконечно долго рассказывать сказку про белого бычка и тянуть время. Как грица, чистосердечное признание облегчает вину, но увеличивает срок!