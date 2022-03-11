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≡ "Зачем вытаскивать отдельные виды работ и снова их разыгрывать?" - По делу КТЭК дали показания представители технадзора и ГАСК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43748
"Зачем вытаскивать отдельные виды работ и снова их разыгрывать?" - По делу КТЭК дали показания представители технадзора и ГАСК
Отправлено: 11.03.22 - 20:07
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Показания дал бывший сотрудник ТОО "ДСВ-Технадзор" Евгений НИКИФОРОВ. Он сообщил, что уже года два не работает в этой фирме. И пояснил, как проводился технадзор над работами в ГКП "КТЭК".
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
773
Re: "Зачем вытаскивать отдельные виды работ и снова их...
Отправлено: 11.03.22 - 20:07
#1
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Цитата:
Эти вопросы свидетель задавал несколько раз, но никто из представителей КТЭК не смог ему объяснить эти противоречия. Аскар Бекпаганбетов пытался доказать

Последнее мм... выражовывание, немножечко некорректно. Он не пытается что-то доказать, а хочет выкрутиться. И может бесконечно долго рассказывать сказку про белого бычка и тянуть время. Как грица, чистосердечное признание облегчает вину, но увеличивает срок!
:lol:
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