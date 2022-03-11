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≡ Air Astana приостановила все полеты в Россию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43741
Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 10:00
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"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - сообщили в компании.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16126
Re: Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 10:00
#1
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в air astana 49% принадлежит
британской компании BAE Systems PLC .
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
905
Re: Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 10:35
#2
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И правильно,а то путинское ворьё через нас собрались домой в Лондон летать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16126
Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 10:37
#3
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Цитата:
Сабыр:
путинское ворьё


в своем ключе.с утра.
кто и что своровал у ВВП?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
339
Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 10:40
#4
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Цитата:
Сабыр:
И правильно,а то путинское ворьё через нас собрались домой в Лондон летать

Сотни тысяч казахстанцев летающих туда сюда ежегодно оказались ворьем. Совсем плохо с головой у людей...
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
905
Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 10:41
#5
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Цитата:
viktorian85:
Сотни тысяч казахстанцев

Теперь будут летать через Астану,а не через Москву! А ворьё дома будет сидеть!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15721
Re: Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 12:00
#6
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Цитата:
viktorian85:
Сотни тысяч казахстанцев летающих туда сюда ежегодно оказались ворьем.

Не, только те казахстанцы которые в Лондон как к себе домой летают :lol:
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
242
Re: Air Astana приостановила все полеты в Россию
Отправлено: 11.03.22 - 12:03
#7
Комментарий удален модератором.
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