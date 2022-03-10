Отправлено: - 10:36

maxsaf:

До осени? А потом опять революция?

Цитата:Ну, да уже всё накатано: - потом после очередной газовой революции не 25 тенге, а уже 12,5 тенге и так до бесконечности , пока не будет БЕСПЛАТНО, как в аркадакской Туркмении.Так что, ВИТ прав: - "...достаю из красных штанин, бла, бла, бла, бла.. ...завидуйте иностранцы..."