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≡ Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43741
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 15:14
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"После задержания Масимова в январе 2022 года в гостевом доме изъято 17,2 миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое", - сообщили в пресс-службе.
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
37
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 11.03.22 - 09:47
#15
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Закрытый контракт - это завуалировано про строительство биолабораторий пентагона?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2817
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 11.03.22 - 10:36
#16
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Цитата:
maxsaf:
До осени? А потом опять революция?


Ну, да уже всё накатано: - потом после очередной газовой революции не 25 тенге, а уже 12,5 тенге и так до бесконечности , пока не будет БЕСПЛАТНО, как в аркадакской Туркмении.
Так что, ВИТ прав: - "...достаю из красных штанин, бла, бла, бла, бла.. ...завидуйте иностранцы..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2817
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 11.03.22 - 10:44
#17
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Цитата:
tolikkustanay74:
строительство биолабораторий пентагона?

Цитата:
tolikkustanay74:


Походу не только в Алма-Ате секретная биолаборатория Пентагона ( её тоже охраняли войска ОДКБ в январе), но и в Украине - какой то скандал поднялся по поводу деятельности киевской лаборатории.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2817
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 11.03.22 - 11:09
#18
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Цитата:
drakon:
Всего 1 честный КНБешник, это


Вчера прочитал, что: - в свете расследования деятельности Масимова, какой то раннее осужденный полковник из Минобороны, по новому даёт показания по поводу семейки и лагерей боевиков.Если это правда и идёт это уже длительное время - то это просто ужас, и события января - это мы легко отделались.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15721
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 11.03.22 - 11:52
#19
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Цитата:
ACROS:
это мы легко отделались.

Да на кой фиг вы сдались боевикам, семейкам и прочим) нихай они там сами меж собой)
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