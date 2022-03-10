Отправлено: - 11:36

Vit:

Чет этому доллару многие молятся просто на ровном месте. Вчера одна услуга не у нас а у вас в РФ. Я проходил. Стоила она 2500 р. Щас за неделю стала 3500 Я спросил. Че? Оно сказало а вы видели что творится в обмениках? Я, а вы тут причём? У вас лицензия выросла? Свет подорожал? Аренда повысилась? Оно промолчало. Но 3500 содрало Так вот и всё походу комерцы начинают паниковать. Так че то Серг не фига кще не отрываются. Долго ещё будут)

Цитата:Это паника. И пожэтому многие пытаются на этом нажится. Если доллар выйдет из обращения кому он будет в РФ нужен. Если даже турки и то договараются о расчетах в рублях, лирах и юанях. А турки точно что то чуят.