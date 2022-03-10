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≡ Министр труда высказался о возможном притоке россиян в Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43741
Министр труда высказался о возможном притоке россиян в Казахстан
Отправлено: 10.03.22 - 17:38
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Квота на иностранную рабочую силу в Казахстане не распространяется на граждан России и других стран ЕАЭС. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, комментируя вопрос о возможном притоке трудовых мигрантов из России.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4517
Министр труда высказался о возможном притоке россиян в Казахстан
Отправлено: 10.03.22 - 22:06
#15
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Цитата:
serg kost:
когда будет мировой экономический кризис?

___ От перепроизводства на Западе ?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
769
Министр труда высказался о возможном притоке россиян в Казахстан
Отправлено: 10.03.22 - 22:16
#16
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Цитата:
Vit:
Чет не получилось. Тогда)

Уиталик, счас придёт Бегунок и тебе всё разъяснит. Причём с цыцатами на самого себя.
Тебе таки надо подождать...
:lol:
Всё идёт хорошо. Это глубокоразнесторонне продуманный хитрый план...
Рухнама, аднака!
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1038
Министр труда высказался о возможном притоке россиян в Казахстан
Отправлено: 10.03.22 - 22:22
#17
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Цитата:
Гога:
От перепроизводства на Западе ?

От необеспеченных долгов, финансовых пузырей и бесконтрольного печатания денег.
Западу для счастья нужна сейчас большая войнушка, но ссыкотно.
Ковид не помог, на Украине слишком мелко.
Да и Россия первая ударила, в отличие от 22 июня 1941. Сорвала некоторые планы, например, ВСУ всей мощью не обрушилась на Донбасс. И нет картинки разрушенных городов с обвинениями России.
А санкции были бы в любом случае. Не зря же их заранее объявлять начали.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
163
Re: Министр труда высказался о возможном притоке россиян в...
Отправлено: 11.03.22 - 11:28
#18
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Цитата:
Vit:
Если например завтра сделают искусственный курс

Чтобы сделать искусственный курс нужно иметь хорошие золотовалютные резервы на его поддержку. А в Казахстане их кот наплакал. Уже сейчас Министерство финансов отчиталась что курс держать искусственно не будет
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
163
Re: Министр труда высказался о возможном притоке россиян в...
Отправлено: 11.03.22 - 11:33
#19
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Цитата:
Vit:
Ну тогда ждём огромные капиталы, кучу рабочих мест,

Блин вы что реально думаете что РФ будет вкладывать в Казахстан. Внимательно посмотрите решения Министерства финансов РФ они запрещают вывоз любой валюты из РФ кроме рублей. Как сюда придут деньги из России в валюте если вывоз ее запрещен. Плюс сейчас приняты программы по стимулированию бизнеса в РФ. Зачем они побегут в Казахстан. При чем неизвестно как политика у властей Казахстан, вдруг с дуру к санкциям присоединятся. Точно бизнес этим рисковать не юудет. Ему легче напрямую с китайцами работать.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
163
Re: Министр труда высказался о возможном притоке россиян в...
Отправлено: 11.03.22 - 11:36
#20
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Цитата:
Vit:
Чет этому доллару многие молятся просто на ровном месте. Вчера одна услуга не у нас а у вас в РФ. Я проходил. Стоила она 2500 р. Щас за неделю стала 3500 Я спросил. Че? Оно сказало а вы видели что творится в обмениках? Я, а вы тут причём? У вас лицензия выросла? Свет подорожал? Аренда повысилась? Оно промолчало. Но 3500 содрало Так вот и всё походу комерцы начинают паниковать. Так че то Серг не фига кще не отрываются. Долго ещё будут)
Это паника. И пожэтому многие пытаются на этом нажится. Если доллар выйдет из обращения кому он будет в РФ нужен. Если даже турки и то договараются о расчетах в рублях, лирах и юанях. А турки точно что то чуят.
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