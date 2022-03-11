Отправлено: - 11:22

alex_60:

нашим "производителям " помогают. а то бы завалили дешевым сахаром и зерном кз.

Цитата:Наши умудрились продать свое зерно. Недавно кто-то из чиновников заявлял что наши мукомольные предприятия работают на 70% на Российском зерне. Фермеры уже сейчас планируют придержать остатки урожая прошлого года дождавшись роста цен. А еще семена нужно где то покупать, а цена на их как вы думаете снизится и вырастит. Сахарное производство кончили. Так что полная жесть наступает