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≡ Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны ЕАЭС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43741
Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны ЕАЭС
Отправлено: 11.03.22 - 10:30
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Таможенная подкомиссия одобрила решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ в страны ЕАЭС. В 2020 году Казахстан импортировал сахара из РФ на $172,6 млн. При этом местного сахара было всего чуть больше 15%.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
61
Re: Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны...
Отправлено: 11.03.22 - 10:30
#1
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Живительные санкции
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16126
Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны ЕАЭС
Отправлено: 11.03.22 - 10:33
#2
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Цитата:
Ильяс:
Живительные санкции


а что не в "народную новость"
такую важную информацию.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16126
Re: Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны...
Отправлено: 11.03.22 - 10:35
#3
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нашим "производителям " помогают.
а то бы завалили дешевым сахаром и зерном кз.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
339
Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны ЕАЭС
Отправлено: 11.03.22 - 10:41
#4
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Цитата:
Ильяс:
Живительные санкции

Да нет. Подстраховываются. Отличный ход.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2817
Re: Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны...
Отправлено: 11.03.22 - 11:18
#5
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Цитата:
alex_60:
нашим "производителям " помогают.


//Ещё на $20 млн мы импортировали зерна//

- не думаю - всего лишь, "легальный" канал скупки и дальнейшей перепродажи дешёвого российского зерна в страны ближнего и дальнего зарубежья, в основном Узбекистан и Афганистан.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
163
Re: Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны...
Отправлено: 11.03.22 - 11:22
#6
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Цитата:
alex_60:
нашим "производителям " помогают. а то бы завалили дешевым сахаром и зерном кз.

Наши умудрились продать свое зерно. Недавно кто-то из чиновников заявлял что наши мукомольные предприятия работают на 70% на Российском зерне. Фермеры уже сейчас планируют придержать остатки урожая прошлого года дождавшись роста цен. А еще семена нужно где то покупать, а цена на их как вы думаете снизится и вырастит. Сахарное производство кончили. Так что полная жесть наступает
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
163
Re: Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны...
Отправлено: 11.03.22 - 11:25
#7
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Цитата:
Ильяс:
Живительные санкции

Которые резко повысят уже растущие цены на продовольствие в Казахстане. Особенно учитывая что 60% продуктов на полках из РФ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2416
Re: Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны...
Отправлено: 11.03.22 - 11:32
#8
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вот жеж зараза какая! Из чего теперь честным людям самогонку гнять?
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