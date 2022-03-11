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≡ «Не проехал мимо» - Мужчина спас косулю от стаи собак по дороге из Костаная в столицу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43741
«Не проехал мимо» - Мужчина спас косулю от стаи собак по дороге из Костаная в столицу
Отправлено: 11.03.22 - 11:26
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- Увидел какое-то движение, решил что это волки, - рассказал Фархат Мендыбаев «НГ» по телефону. - Остановился посмотреть, никогда вживую их не видел. Оказалось, это собаки и заметил, что косуля еще жива.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2416
Re: «Не проехал мимо» - Мужчина спас косулю от стаи собак по...
Отправлено: 11.03.22 - 11:26
#1
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Это дикая природа. Косуля это еда для хищников. Косулю не спас. И хищники остались голодные. Вполне возможно были щенки, которые остались без еды.
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