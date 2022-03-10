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Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43737
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 15:14
"После задержания Масимова в январе 2022 года в гостевом доме изъято 17,2 миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое", - сообщили в пресс-службе.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 903
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 15:14
Ну машинки то не особо,даже китайская смотрю. Ужас. Думаю,есть семейка где гораздо богаче родственники живут
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 15:18
А чё, красивые машины...
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 190
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 16:50
У меня картошки в погребе меньше в мешках,чем в этих чемоданах бабла.
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 16:52
Цитата:
Всего 1 честный КНБешник, это
Самат Абиш...
андрей 117:
чем в этих чемоданах бабла.
чем в этих чемоданах бабла.
Всего 1 честный КНБешник, это
Самат Абиш...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 140
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 18:01
Это жеж... Сколько чинуше надо было наворовать и набрать взяток, чтобы о нём заговорили? По хорошему за подарок дорогие часы и за вторую машину в гараже уже надо возбуждать дела и так на каждого чиновника любого ранга.
[Исправлено: Muad Dib, 10.03.2022 - 18:02]
[Исправлено: Muad Dib, 10.03.2022 - 18:02]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2813
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 19:05
Цитата:
Вы искали его дядю: - он в Турцию полетел, на какой то дипломатический раунд.
drakon:
Самат Абиш..
Самат Абиш..
Вы искали его дядю: - он в Турцию полетел, на какой то дипломатический раунд.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2813
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 19:16
Действительно, Казахстан - это ЭЛЬДОРАДО: - грабят, грабят его ПАТРИОТЫ Казахстана и никак не насытятся: - бездонны его богатства и следующим патриотам тоже хватит.
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 20:02
Таких богатств у любого чинуши хватает. Не за это его закрыли. Давайте лучше подробности про измену родине.
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 21:12
Цитата:
Да, интересно - почитать...
maxsaf:
Давайте лучше подробности про измену родине.
Давайте лучше подробности про измену родине.
Да, интересно - почитать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 769
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 21:46
Цитата:
Всё что нажито непосильным трудом...
изъято 17,2 миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.
Всё что нажито непосильным трудом...
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 21:52
Цитата:
В КНБ, очень тяжёлая работа...
Don Julio:
Всё что нажито непосильным трудом...
Всё что нажито непосильным трудом...
В КНБ, очень тяжёлая работа...
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 22:51
Цитата:
Наверное не успели к сроку тренировочные лагеря террористов в горах построить, поэтому пока шьют коррупцию))
drakon:
Да, интересно - почитать...
Да, интересно - почитать...
Наверное не успели к сроку тренировочные лагеря террористов в горах построить, поэтому пока шьют коррупцию))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10931
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 23:02
Говорят в Канаде и в Америке все так живут. Ну может немного плюс, минус, пару машин больше или меньше. А так это нормальное жильё в стране где качают нефть и газ и есть автомобилестроение как у нас. Так всё нормально. Завидуйте иностранцы. У вас газ по 2000$ А у нас 25 тенге)))
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 23:38
Цитата:
До осени? А потом опять революция?
Vit:
А у нас 25 тенге)))
А у нас 25 тенге)))
До осени? А потом опять революция?
-
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