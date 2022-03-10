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≡ Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43737
Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае
Отправлено: 10.03.22 - 12:17
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Перераспределяя активы, организаторы финпирамиды обогащали одних участников за счет других. В офисах организации обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
740
Re: Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае
Отправлено: 10.03.22 - 12:17
#1
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Цитата:
Перераспределяя активы, организаторы финпирамиды обогащали одних участников за счет других. В офисах организации обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.

Источник:


Надо обязать эти кооперативы заключать договора с клиентами что в случае кидалово со стороны финансовой пирамиды клиент не имел права кричать помогите!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
769
Re: Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае
Отправлено: 10.03.22 - 22:29
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо обязать эти кооперативы заключать договора с клиентами что в случае кидалово со стороны финансовой пирамиды клиент не имел права кричать помогите!

Можете включить этот пункт в свой типовой договор на свои услуги. Как грицца, кто предложил, тот и делает...
:-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8862
Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае
Отправлено: 10.03.22 - 23:02
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо обязать эти кооперативы заключать договора с клиентами что в случае кидалово со стороны финансовой пирамиды клиент не имел права кричать помогите!

Должен вас расстроить.
Договор(любой), включающий в себя условия договора, противоречащие действующему законодательству, является недействительным. :lol: Кроме того, при уличении умышленного действа обмана - подстатейный. :lol:
ПС - финансовые пирамиды запрещены законодательно. 8-)

[Исправлено: elektron, 10.03.2022 - 18:08]
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