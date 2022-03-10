Отправлено: - 22:29

ПолиграфЪ Боярышников:

Надо обязать эти кооперативы заключать договора с клиентами что в случае кидалово со стороны финансовой пирамиды клиент не имел права кричать помогите!

Цитата:Можете включить этот пункт в свой типовой договор на свои услуги. Как грицца, кто предложил, тот и делает...