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≡ Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43737
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 15:14
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"После задержания Масимова в январе 2022 года в гостевом доме изъято 17,2 миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое", - сообщили в пресс-службе.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
903
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 15:14
#1
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Ну машинки то не особо,даже китайская смотрю. Ужас. Думаю,есть семейка где гораздо богаче родственники живут :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24451
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 15:18
#2
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А чё, красивые машины... :lol: ;-)
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
190
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 16:50
#3
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У меня картошки в погребе меньше в мешках,чем в этих чемоданах бабла.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24451
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 16:52
#4
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Цитата:
андрей 117:
чем в этих чемоданах бабла.

Всего 1 честный КНБешник, это
Самат Абиш... :lol: ;-)
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
140
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 18:01
#5
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Это жеж... Сколько чинуше надо было наворовать и набрать взяток, чтобы о нём заговорили? По хорошему за подарок дорогие часы и за вторую машину в гараже уже надо возбуждать дела и так на каждого чиновника любого ранга.

[Исправлено: Muad Dib, 10.03.2022 - 18:02]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2813
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 19:05
#6
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Цитата:
drakon:
Самат Абиш..


Вы искали его дядю: - он в Турцию полетел, на какой то дипломатический раунд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2813
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 19:16
#7
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Действительно, Казахстан - это ЭЛЬДОРАДО: - грабят, грабят его ПАТРИОТЫ Казахстана и никак не насытятся: - бездонны его богатства и следующим патриотам тоже хватит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15718
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 20:02
#8
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Таких богатств у любого чинуши хватает. Не за это его закрыли. Давайте лучше подробности про измену родине.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24451
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 21:12
#9
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Цитата:
maxsaf:
Давайте лучше подробности про измену родине.

Да, интересно - почитать... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
769
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 21:46
#10
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Цитата:
изъято 17,2 миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. 

Всё что нажито непосильным трудом...
:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24451
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 21:52
#11
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Цитата:
Don Julio:
Всё что нажито непосильным трудом...

В КНБ, очень тяжёлая работа... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15718
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 22:51
#12
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Цитата:
drakon:
Да, интересно - почитать...

Наверное не успели к сроку тренировочные лагеря террористов в горах построить, поэтому пока шьют коррупцию))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10931
Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...
Отправлено: 10.03.22 - 23:02
#13
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Говорят в Канаде и в Америке все так живут. Ну может немного плюс, минус, пару машин больше или меньше. А так это нормальное жильё в стране где качают нефть и газ и есть автомобилестроение как у нас. Так всё нормально. Завидуйте иностранцы. У вас газ по 2000$ А у нас 25 тенге)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15718
Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ опубликовал подробности и фото
Отправлено: 10.03.22 - 23:38
#14
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Цитата:
Vit:
А у нас 25 тенге)))

До осени? А потом опять революция? :lol:
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