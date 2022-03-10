Re: Дворцы, деньги, автомобили - Дело Карима Масимова: КНБ...

Отправлено: - 23:02

Говорят в Канаде и в Америке все так живут. Ну может немного плюс, минус, пару машин больше или меньше. А так это нормальное жильё в стране где качают нефть и газ и есть автомобилестроение как у нас. Так всё нормально. Завидуйте иностранцы. У вас газ по 2000$ А у нас 25 тенге)))