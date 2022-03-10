Отправлено: - 22:24

таноми52:

Марик ВСЕГДА, до Вашего появления на форуме, звал свою половинку: "суженая", "моя". Но, после того, как ВЫ, именно Вы, с сарказмом к этому отнеслись (дословно не помню, но тогда ещё подумала: какое Don Julio дело, как 112 называет любимую женушку...) сдал "позиции", перешёл на Ваше -"кухарка"!

таноми52:

Марик, ты неправ!

Цитата:Давайте рассуждать логически детективным методом. Если вас супруг называет кухаркой даже если он "сдал позиции", под чьим-то влиянием, он кто, по вашему!?Гламурный герой девичьих грёз, нежный прынц-патерпевши!?Или таки-нет?Его пивная харизма, она таки-есть. Тут соглашусь, но чтоб она так глыбоко действовала на женский пол, тут, я извиняюсь, я-удивлен!Цитата:Он вас услышал...