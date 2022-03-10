Прогноз на 5 дней
пасмурно-16°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • СВ, 4.5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 668 из 669«1...666667668669»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15718
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:04
#10006
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ну и чего помешало?

Теория вероятности))
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:05
#10007
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да вопрос не в том, рад или не рад

К чему вопрос?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15718
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:07
#10008
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я рад за пацана, обыкновенного рабочего железнодорожного депо, который смог

Рад вообще за любого человека, который выигрывает в лотерею. А я не играю из принципа. Обьяснить, почему?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:10
#10009
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15718
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:13
#10010
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:38
#10011
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Братья - красавцы!
Был на сете DJ Riga и MC Жана,они у нас клуб открывали.Мечтаю побывать на Sensations и на сете Армина ван Бююрена,хотя теперь вряд ли получится.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:40
#10012
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:41
#10013
Комментарий удален модератором.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 13:57
#10014
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя, в "Советах" ни одного фото не осталось... Все коту под хвост. :-x

[img][/img]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 18:34
#10015
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Гога в кадрах

____Алекс , привет ! Спасибо , не забываешь ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 18:43
#10016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
престижнейшуюп мировую премию

____Давно так не смеялся !! Для кого она *престижнейшая*?? :-x
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:24
#10017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Марик ВСЕГДА, до Вашего появления на форуме, звал свою половинку: "суженая", "моя". Но, после того, как ВЫ, именно Вы, с сарказмом к этому отнеслись (дословно не помню, но тогда ещё подумала: какое Don Julio дело, как 112 называет любимую женушку...) сдал "позиции", перешёл на Ваше -"кухарка"!

Давайте рассуждать логически детективным методом. Если вас супруг называет кухаркой даже если он "сдал позиции", под чьим-то влиянием, он кто, по вашему!?
Гламурный герой девичьих грёз, нежный прынц-патерпевши!?
Или таки-нет?
Его пивная харизма, она таки-есть. Тут соглашусь, но чтоб она так глыбоко действовала на женский пол, тут, я извиняюсь, я-удивлен!
:lol:
Цитата:
таноми52:
Марик, ты неправ!

Он вас услышал...
:lol: :lol: :lol:
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:41
#10018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
например вечное нытьё не земляка и тд.
Я тут многим могу найти их нытьё. Тому же Виталу.
ПыСы.Интересно, с каких это пор требование соблюдать Правила стало нытьём?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:47
#10019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Для кого она *престижнейшая*??

Для особо одарённых - для всего мира. Так же, как и "Оскар".Или ты и это оспаривать со смехом будешь?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1726
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:53
#10020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:

И кухарка, ой, суженая, такая: "Суженый мой, суженый! В голову контуженый!"
Профайл
Страница 668 из 669«1...666667668669»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS