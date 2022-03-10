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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:04
Цитата:
Теория вероятности))
elektron:
ну и чего помешало?
ну и чего помешало?
Теория вероятности))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:05
Цитата:
К чему вопрос?
elektron:
Да вопрос не в том, рад или не рад
Да вопрос не в том, рад или не рад
К чему вопрос?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:07
Цитата:
Рад вообще за любого человека, который выигрывает в лотерею. А я не играю из принципа. Обьяснить, почему?
Уже не ваш земляк:
Я рад за пацана, обыкновенного рабочего железнодорожного депо, который смог
Я рад за пацана, обыкновенного рабочего железнодорожного депо, который смог
Рад вообще за любого человека, который выигрывает в лотерею. А я не играю из принципа. Обьяснить, почему?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:10
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:13
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:38
Братья - красавцы!
Был на сете DJ Riga и MC Жана,они у нас клуб открывали.Мечтаю побывать на Sensations и на сете Армина ван Бююрена,хотя теперь вряд ли получится.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:40
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 01:41
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 13:57
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 18:34
Цитата:
____Алекс , привет ! Спасибо , не забываешь
alex_60:
Гога в кадрах
Гога в кадрах
____Алекс , привет ! Спасибо , не забываешь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 18:43
Цитата:
____Давно так не смеялся !! Для кого она *престижнейшая*??
Уже не ваш земляк:
престижнейшуюп мировую премию
престижнейшуюп мировую премию
____Давно так не смеялся !! Для кого она *престижнейшая*??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 769
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:24
Цитата:
Давайте рассуждать логически детективным методом. Если вас супруг называет кухаркой даже если он "сдал позиции", под чьим-то влиянием, он кто, по вашему!?
Гламурный герой девичьих грёз, нежный прынц-патерпевши!?
Или таки-нет?
Его пивная харизма, она таки-есть. Тут соглашусь, но чтоб она так глыбоко действовала на женский пол, тут, я извиняюсь, я-удивлен!
Цитата:
Он вас услышал...
таноми52:
Марик ВСЕГДА, до Вашего появления на форуме, звал свою половинку: "суженая", "моя". Но, после того, как ВЫ, именно Вы, с сарказмом к этому отнеслись (дословно не помню, но тогда ещё подумала: какое Don Julio дело, как 112 называет любимую женушку...) сдал "позиции", перешёл на Ваше -"кухарка"!
Марик ВСЕГДА, до Вашего появления на форуме, звал свою половинку: "суженая", "моя". Но, после того, как ВЫ, именно Вы, с сарказмом к этому отнеслись (дословно не помню, но тогда ещё подумала: какое Don Julio дело, как 112 называет любимую женушку...) сдал "позиции", перешёл на Ваше -"кухарка"!
Давайте рассуждать логически детективным методом. Если вас супруг называет кухаркой даже если он "сдал позиции", под чьим-то влиянием, он кто, по вашему!?
Гламурный герой девичьих грёз, нежный прынц-патерпевши!?
Или таки-нет?
Его пивная харизма, она таки-есть. Тут соглашусь, но чтоб она так глыбоко действовала на женский пол, тут, я извиняюсь, я-удивлен!
Цитата:
таноми52:
Марик, ты неправ!
Марик, ты неправ!
Он вас услышал...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:41
например вечное нытьё не земляка и тд.
Я тут многим могу найти их нытьё. Тому же Виталу.
ПыСы.Интересно, с каких это пор требование соблюдать Правила стало нытьём?!
Я тут многим могу найти их нытьё. Тому же Виталу.
ПыСы.Интересно, с каких это пор требование соблюдать Правила стало нытьём?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:47
Цитата:
Для особо одарённых - для всего мира. Так же, как и "Оскар".Или ты и это оспаривать со смехом будешь?!
Гога:
Для кого она *престижнейшая*??
Для кого она *престижнейшая*??
Для особо одарённых - для всего мира. Так же, как и "Оскар".Или ты и это оспаривать со смехом будешь?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 10.03.22 - 22:53
Цитата:
И кухарка, ой, суженая, такая: "Суженый мой, суженый! В голову контуженый!"
Don Julio:
И кухарка, ой, суженая, такая: "Суженый мой, суженый! В голову контуженый!"
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