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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 459 из 459«1...457458459
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15715
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:32
#6871
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У нас вроде тоже подорожал бенз но не знаю на сколько. Я цену и раньше не знал, и щас не знаю. Залил полный бак и дальше поехал. Зато теперь тесты от Ковида бесплатно раздают на заправках - хоть затестируйся. И видимо особо нафиг никому не надо. Ну я взял на всякий случай - вдруг Путин армию развернет в обратную сторону, и ковид снова вернется :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:33
#6872
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Цитата:
alex_60:
3800?

75 центов,
за 1 литр... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:37
#6873
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Цитата:
drakon:
75 центов, за 1 литр...


литр чего?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:41
#6874
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Цитата:
alex_60:
литр чего?

Авто газа... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:42
#6875
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Цитата:
maxsaf:
У нас вроде тоже подорожал бенз но не знаю на сколько. Я цену и раньше не знал, и щас не знаю. Залил полный бак и дальше поехал.


да знаем.
наложил три пять тележек еды, еле загрузил в три пикапа,
а сколько стоит неинтересно.
я смайлики не ставлю никогда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16113
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:42
#6876
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Цитата:
drakon:
Авто газа..


автогаз то тут причем7
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15715
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 21:56
#6877
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Цитата:
alex_60:
а сколько стоит неинтересно.

Так и есть. За исключением пожалуй мяса. Подорожало еще в пандемию. Жду когда Абайка сменит вид деятельности и начнет поставки дешевой и вкусной баранины в Канаду :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8859
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 22:15
#6878
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Цитата:
Козлов я:
Бензин в пересчете на наши - около 1500 тг за литр, Карл!

Ну до этого 1.80 был, в тенге тоже не многим дешевле. :lol: Цитата:
Козлов я:
Газ в полтора раза подскочил.

Тоже не везде. У кого центральное отопление или поставщик государственный, не должно было. Россия поставляет газ в объёмах и ценах оговоренных договорами. У кого частные компании или мазутом (Heizöl) отапливают, там да, мало приятного.
Но бывает и хуже.;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2806
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.22 - 23:05
#6879
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Цитата:
alex_60:
до этого они жили как звери.



Цитата:
ACROS:
как у Христа за пазухой


Иногда у меня складывается впечатление, что на форуме: "...ответить лишь бы ответить, при этом не читая текст или же читая но не вникая..." - это что ? - такой общий уровень ГРАМОТНОСТИ или такая отдельная манера ведения диалога ??
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.03.22 - 12:38
#6880
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Девочки, мои Дорогие!!!

Поздравляю, Вас с Праздником!!! :lol: ;-) :oops:

[Исправлено: drakon, 08.03.2022 - 12:47]

[Исправлено: drakon, 08.03.2022 - 13:06]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:09
#6881
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Всё, Радикал.РУ - закрылся.
Все выставленные ранее,
фотки - исчезли... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:26
#6882
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http//vfl.ru/fonos/6880389837518952.html.

[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:28]

[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:28]

[Исправлено: drakon, 10.03.2022 - 13:29]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24441
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:31
#6883
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Что то, не получается... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8859
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.22 - 13:50
#6884
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Вот ссылка

Потом грузишь картинку и выбираешь -
Embed-Codes - BBCode (Vollansicht-Link) ;-)
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