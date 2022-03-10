Re: "Продукты важнее авто". Деньги от утильсбора...

Отправлено: - 13:32

Лучше расскажите почему до сих пор невозможно заплатить утиль с января месяца?? Люди не могут поставить на учёт свои авто! Партию можете за 15 минут переименовать,а утвердить новые ставки уже 1,5 месяца не можете!