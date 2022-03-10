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≡ "Продукты важнее авто". Деньги от утильсбора предложили отдать аграриям
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43731
"Продукты важнее авто". Деньги от утильсбора предложили отдать аграриям
Отправлено: 10.03.22 - 13:32
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В своем депутатском запросе сенатор Али Бектаев отметил, что предстоящий год "станет особенно тяжелым для аграриев страны". По его словам, засуха и рост цен на минеральные удобрения и пестициды будут негативно влиять на отрасль.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
898
Re: "Продукты важнее авто". Деньги от утильсбора...
Отправлено: 10.03.22 - 13:32
#1
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Лучше расскажите почему до сих пор невозможно заплатить утиль с января месяца?? Люди не могут поставить на учёт свои авто! Партию можете за 15 минут переименовать,а утвердить новые ставки уже 1,5 месяца не можете!
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